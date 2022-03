Intel äußert sich am 15. März zu Investitionen in der EU

Bereits häufiger wurde über die womöglich geplanten Standorte für eine neue Mega-Fab in der EU berichtet und auch einige Termine für die Ankündigung gab es bereits. Nun ist zumindest letztgenannter Umstand bekannt, denn Intel wird am 15. März um 14:00 Uhr unserer Zeit über die geplanten Investitionen in der Europäischen Union berichten.

Die Ankündigung soll "Investitionen sowohl in den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (R&D) als auch in die Erweiterung von Fertigungskapazitäten" umfassen.

Deutschland gilt als Standort für eine Mega-Fab als gesetzt, wobei es hier sicherlich noch eine Überraschung geben könnte. Zuletzt wurde Magdeburg als mögliche Region für die Milliardeninvestitionen gehandelt. In Italien soll eine Packaging-Werk entstehen und Frankreich war heißer Kandidat für ein R&D-Center. Ob sich diese Vermutungen auch bestätigen werden, wissen wir in der kommenden Woche.