Netflix: Preiserhöhungen jetzt auch in Europa angekommen

Nachdem der Streaminganbieter DAZN seine Kunden mit einer Verdopplung des Abopreises überraschte, legt jetzt auch Netflix nach. Wie schon zuvor im Jahr 2021 gab es im Januar 2022 eine Preiserhöhung. Allerdings betraf dies vorerst nur Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt kommen die zusätzlichen Kosten aber auch im Vereinigten Königreich und Irland an.

Unter anderem erhöht der Anbieter die Gebühr für das Basic-Abo. Der neue Preis liegt nun bei rund 7 Pfund. Hier ist es möglich Filme und Serien lediglich auf einem Bildschirm zu gucken und diese auf ein Gerät herunterzuladen. Das Premium-Abo kostet jetzt knapp 16 Pfund. Nutzer sind dadurch in der Lage Inhalte auf bis zu vier Geräte herunterzuladen. Für das Standard-Paket geht es rauf auf 11 Pfund pro Monat. In Irland müssen Kunden in Zukunft 9 Euro für das Basic-Abo sowie 15 Euro für das Standard- und 18 Euro für das Premiumpaket bezahlen. In Deutschland liegen die Abopreise momentan zwischen 8 und 18 Euro.

Ob sich Netflix mit den zusätzlichen Kosten bei einer gleichbleibenden Leistung Freunde machen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Der Konkurrenzkampf unter den Streaming-Anbietern um die Gunst der Kunden hat bereits begonnen und mit Amazon Prime und Disney+ gibt es gewichtige Konkurrenz für das Unternehmen.

Insbesondere Disney kann mit seinen zahlreichen exklusiven Inhalten bei den Nutzern punkten. Aber auch hier liegt das Monatsabo bei 9 Euro. Wer sich direkt für ein Jahr an Disney bindet zahlt jedoch nur 90 Euro, was einer Ersparnis von knapp 18 Euro entspricht.

Der Börsenmarkt reagierte bis jetzt positiv auf das Bekanntwerden der Preiserhöhung. Heute Morgen um 9 Uhr lag eine Aktie von Netflix noch bei rund 326 Euro. Um 14 Uhr wird diese für 330 Euro gehandelt. Somit freuen sich in erster Linie die Aktionäre über die zusätzlichen Einnahmen des Anbieters.