Nintendo Switch: Neue Infos zur Pro-Version

In der Gerüchteküche brodelt es bereits seit längerem und mit dem Switch-Firmware-Update 12.0 wurden die Vermutungen über ein baldiges Erscheinen einer Switch Pro nochmals bestätigt. Allerdings müssen sich alle Nintendo-Fans nun doch noch etwas länger gedulden. Laut Aussagen eines chinesischen Herstellers soll besagte Nintendo-Konsole erst im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

Verantwortlich hierfür ist sicherlich die aktuell anhaltende Halbleiter-Krise, die auch Nintendo zu spüren bekommt. Des Weiteren ist die normale Switch weiterhin sehr beliebt. Schaut man sich die Nintendo-Switch-Bestsellerliste bei Amazon an, liegt die Konsole in Neon-Rot/-Blau derzeit auf Platz 11. Somit dürfte es Nintendo keineswegs eilig damit haben eine neue Version der Konsole auf den Markt zu bringen.

Zusätzlich zu den genannten Gründen könnte auch die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 im Jahr 2021 eine Rolle spielen. Eine Bundle-Version mit der neuen Switch Pro würde sich hier sicherlich anbieten. Zumal die Zelda-Reihe eins der zahlreichen Aushängeschilder von Nintendo ist und eine große Fangemeinschaft besitzt. Zudem behauptete der Leaker NateDrake in der Vergangenheit, dass Nintendo exklusiv Spiele für die Pro-Variante veröffentlichen will. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass der kommende Zelda-Titel damit gemeint ist. Vielmehr sollen Games von Drittanbietern exklusiv für die Pro entwickelt werden.

Eine offizielle Stellungnahme von Nintendo gibt es bislang nicht. Die Japaner haben sich auch im Rahmen der E3 2021 nicht zur Switch Pro geäußert.