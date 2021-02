Ubisoft vermeldet Rekordquartal

Wie sich dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht des französischen Publishers Ubisoft entnehmen lässt, verzeichnete das Unternehmen im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember des vergangenen Jahres einen Rekordumsatz. Laut dem Bericht lag der Umsatz bei rund 965 Millionen Euro. Somit erzielte Ubisoft seit der Gründung des Unternehmens die höchsten Einnahmen in einem Quartal. Dies hat zur Folge, dass die Franzosen aktuell weltweit an der Spitze der Third-Party-Publisher stehen. Ubisoft ist es gelungen, sich sowohl bei der PlayStation 4 als auch bei Sonys Next-Gen-Konsole, der PS5, im Q3 einen Marktanteil von 37 % zu sichern. Den größten Erfolg feierte man dabei in Nordamerika mit einem Anteil von 48 %.

Aber auch mit Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Le­gion und Immortals: Fenyx Rising konnte man sich im vergangenen Jahr erfolgreich am Markt behaupten. Besagte Titel finden sich allesamt in der Top 7 der meist verkauften Spiele. Dies betrifft neben Sonys PlayStation 5 auch Microsofts Xbox Series. Das Action-Adventure Assassin's Creed Valhalla erfreute sich besonders großer Beliebtheit unter den Gamern und verzeichnete einen noch nie dagewesenen Rekordumsatz. Hier tragen allerdings auch Mikrotransaktionen und kostenpflichtige Zusatzinhalte einen großen Teil zum Erfolg bei. Bereits im Jahr 2020 vermeldete Ubisoft einen Umsatz von 700 Millionen Euro alleine bei Mikrotransaktionen.

Zudem hat man mit Just Dance 2021 die Nintendo Switch-Gamer überzeugen können. Titel wie unter anderem Anno 1800, Far Cry 5 sowie The Crew 2 sorgten laut Geschäftsbericht zudem für reichlich Umsatz. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege verzeichnet aktuell über 70 Millionen registrierte Gamer. Gerade hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Geld auszugeben. Somit sollte die große Nutzerbasis auch in Zukunft noch reichlich Umsatz für Ubisoft generieren.

Der komplette Geschäftsbericht für das vergangene dritte Quartal von Ubisoft findet sich hier.