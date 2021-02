Aufgrund der Pandemie: eBay weiterhin auf der Überholspur

Wenn man das Jahr 2020 in der Retroperspektive betrachtet, führt natürlich kein Weg an der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben vorbei. Auch wenn das letzte Jahr äußerst turbulent war und viele Unternehmen vor neue Herausforderungen stellte, gab es auch Gewinner, die sich aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus über einen vermehrten Zulauf von Kunden freuen konnten. Dazu zählen neben den Streamingdiensten wie Netflix oder Disney+ sicherlich die Onlinehändler. Da die meisten Geschäfte im nahen Umfeld geschlossen haben, bleibt als einzige Alternative im Internet auf Shoppingtour zu gehen.

Die erhöhte Nachfrage im Jahr 2020 macht sich nun bei den Geschäftszahlen der Auktionsplattform eBay bemerkbar. So vermeldete das Unternehmen im vierten Quartal 2020 einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs von satten 28 % im Vergleich zum Vorjahr. Beim Gewinn freut sich eBay ebenfalls über einen Anstieg von 42 % auf 677 Millionen US-Dollar. Der Reingewinn liegt sogar bei 845 Millionen US-Dollar und ist somit um 52 % gewachsen. Dies ist jedoch Kapitalerträgen geschuldet, die höher ausfielen als die Steuerlast.

Betrachtet man das gesamte letzte Jahr, erzielte eBay einen Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 19 % gegenüber dem Jahr 2019.

Derzeit scheint kein Ende in Sicht. Die Ausgangsbeschränkungen wurden in den meisten Ländern nochmals verschärft. Zwar ist mit den kommenden Impfungen wieder Licht am Endes Tunnels in Sicht, jedoch dürfte es noch einige Monate dauern, bis man wieder zur Normalität zurückkehren kann. Auch in der Zeit nach der Pandemie ist davon auszugehen, dass der Onlinehandel weiter wachsen wird. Mit den verhängten Lockdowns befinden sich viele stationäre Einzelhändler momentan in finanzieller Bedrängnis, was eine Aufgabe des eigenen Ladenlokals zur Folge haben könnte.

Gestern hatte auch Amazon mit glänzenden Zahlen überzeugt.