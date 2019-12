Zwei Drittel der 5-nm-Fertigung bei TSMC durch Apple besetzt

Im kommenden Jahr wird es einen weiteren Schritt in der Fertigung von SoCs und anderen Chips geben. Während AMD 2020 sicherlich auf eine verbesserte 7-nm-Fertigung für seine CPUs und GPUs setzen wird, werden mobile Chips bereits in 5 nm gefertigt werden. Apples A14-SoC ist ein Kandidat für die Fertigung in 5 nm und wird in den kommenden iPhones und iPads eingesetzt werden.

Von der chinesischen Seite Expreview stammen nun Informationen über den Anteil der 5-nm-Fertigung, den Apple als größter Kunde bei TSMC haben wird. Rund zwei Drittel der Fertigungskapazitäten soll der iPhone-Hersteller belegen. Die Informationen sollen aus der Zulieferkette von Apple stammen. Die verwendeten Kapazitäten betreffen den N5-Prozess bei TSMC. Bei diesem Prozess sollen bereits bis zu 14 Layer des Chips mit EUV-Lithografie belichtet werden. In den aktuellen 7-nm- und 6-nm-Verfahren sind nur etwa eine Handvoll EUV-Schickten vorhanden, während die meisten weiterhin Schichten mit längeren Wellenlängen hergestellt werden.

Wenn die Informationen stimmen und Apple tatsächlich zwei Drittel der Fertigungskapazitäten bei TSMC beansprucht, zeigt dies den Umfang und die Dominanz des Großkunden Apple und damit auch dessen Wichtigkeit für TSMC. Mehr als 50 Millionen iPhones und iPads verkauft Apple pro Quartal. Im Vorfeld einer Neuvorstellung noch einmal deutlich mehr.

Auf der anderen Seite haben andere Kunden so oftmals das Nachsehen und müssen entweder ihre Kapazitäten herunterschrauben und damit womöglich das Angebot verknappen, deutlich mehr zahlen oder aber auf andere Auftragsfertiger ausweichen. Allerdings gibt es gerade bei den besonders kleinen und sparsamen Fertigungsverfahren eigentlich nur zwei Fertiger, die dies auch leisten können: TSMC und Samsung.

TSMC gilt derzeit in vielen Bereichen als führend – sowohl in der Gesamtkapazität, als auch in den verwendeten Technologien. Einen Großteil der mobilen Chips (nicht nur für Apple) stellen die Taiwaner her. Aktuell lässt NVIDIA seine GPUs noch in 12 nm bei TSMC fertigen und Apple seine kompletten Compute-Chiplets sowie ebenfalls einige GPUs in 7 nm. Die Kapazitäten dieser Fertigung sind aber nicht mit dem Volumen zu vergleichen, die bei den SoCs aktuell erreicht werden – zumindest hinsichtlich der Stückzahlen. TSMCs Fertigung fährt auf Anschlag und ebenso ergeht es auch anderen Unternehmen. Intel hatte sich zuletzt öffentlich für anhaltende Lieferschwierigkeiten entschuldigt.