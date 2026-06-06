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Bei Valkyrie haben wir uns in Taipeh Neuheiten aus drei Bereichen angesehen: Gehäuse, Eingabegeräte und Kühlung. Dabei sollen diese Neuheiten schon in den nächsten Monaten verfügbar werden - und das zu überwiegend sehr attraktiven Preisen.

Das Fortress wurde als Midi-Tower mit Holzakzenten, luftiger Front und einem aggressiven Preis entwickelt. Dabei gibt es sowohl eine schwarze als auch eine weiße Variante mit jeweils abgestimmter Holzfarbe. Die Holzakzente beschränken sich aber auf zwei seitliche Leisten an der Front. Das luftige Gitter dazwischen verläuft schräg. Dieses Modell soll es demnächst für nur etwa 80 Euro geben. Gerade im Vergleich zu anderen Gehäusen mit Holzakzenten ist das preislich sehr attraktiv. Ein Fractal Design North, das schon länger am Markt ist, kostet beispielsweise ab rund 100 Euro.

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Im Eingabegerätesegment haben wir uns noch einmal die M1 Pro angesehen. Diese Maus mit Tri-Mode-Verbindung wiegt nur 59 g. Im Inneren wird mit dem Pixart PAW3950 VK AMG ein hochauflösender Oberklassesensor verbaut. Auch 8.000 Hz USB-Abfragerate können geboten werden. Wir haben die M1 Pro kürzlich bereits ausführlich testen können. Sie soll rund 70 Euro kosten.

Der Liquid Enforcer 360 ist eine neue AiO-Kühlung mit 360-mm-Radiator und einem Display. Valkyrie hat die Pumpe gegenüber früheren Modellen optimiert. Dazu wird diese AiO-Kühlung auch preislich attraktiver und soll für rund 160 Euro auf den Markt kommen. Käufer haben die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Variante. Valkyrie belässt es bei der Ausführung mit 360-mm-Radiator und verzichtet auf andere Radiatorenformate.

Als Prototypen können wir schließlich eine abgespeckte Variante mit günstigeren Lüftern und einfacherem Display zeigen. Mit ihr will Valkyrie die Liquid Enforcer 360 preislich noch einmal deutlich unterbieten. Ein zweiter Prototyp zeigt sich mit größerem Display, das zudem mit einem wertigen Alu-Rahmen eingefasst wird. Die neuen Valkyrie-Luftkühler werden wir schon bald im Test haben, deshalb gehen wir darauf im Video noch nicht weiter ein.