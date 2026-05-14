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Mit der M1 Pro bringt Valkyrie eine leichte Tri-Mode-Gaming-Maus auf den Markt, die starke Performance mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren soll. Ob das gelingt, klärt der Hardwareluxx-Test.
Ausgestattet mit dem modernen Pixart-PAW3950-VK‑AMG-Sensor, einer kabellosen Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz und einer magnetischen Dockingstation richtet sich die Maus an anspruchsvolle Gamer ebenso wie an Poweruser im Alltag. Versprochen werden ein kompaktes Design, hoher Komfort und eine vielseitige Konnektivität. Dadurch soll sich die Valkyrie M1 Pro Maus in nahezu jedes Setup einfügen können. Farblich hat man sich ein wenig zurückgehalten und beschränkt sich auf Schwarz und Weiß.
Technische Daten
|Modell:
|Valkyrie M1 Pro
|Grifftyp:
|Claw-, Finger- und Palm-Grip
|Sensor Typ:
|Pixart PAW3950 VK AMG
|Abtastrate:
|Bis zu 42000 DPI
|Max Beschleunigung:
|50 g
|Max Geschwindigkeit:
|750 IPS
|Polling Rate:
|USB & RF 2,4 GHz - bis 8.000 Hz
|Akkulaufzeit:
|2.4GHz 8000Hz - 40 Stunden / 2.4GHz 1000Hz - 100 Stunden / Bluetooth 5.3GHz - 120 Stunden
|Switches:
|Unbekannt (mechanisch mit bis zu 80 Millionen Betätigungen)
|Zusätzliche Tasten:
|3
|Anschlüsse:
|USB
Bluetooth 5.3
RF 2.4GHz
|Design & Features:
|Kein RGB an der Maus, Dockingstation mit Display und RGB
|Gleitfüße:
|2x PTFE
|Kabel:
|1,6 Meter
|Abmessungen:
|119,5 x 62 x 40 mm
|Gewicht:
|59 g (ohne Kabel)
|Preis:
|ca. 69,90 Euro