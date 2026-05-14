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Valkyrie M1 Pro im Test

Leichte Maus mit Tri-Mode Verbindung

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Seite 1: Valkyrie M1 Pro im Test: Leichte Maus mit Tri-Mode Verbindung
Seite 1: Valkyrie M1 Pro im Test: Leichte Maus mit Tri-Mode Verbindung Seite 2: Die Maus im Detail Seite 3: Die Software Seite 4: Praxiseinsatz und Fazit
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Mit der M1 Pro bringt Valkyrie eine leichte Tri-Mode-Gaming-Maus auf den Markt, die starke Performance mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren soll. Ob das gelingt, klärt der Hardwareluxx-Test.

Ausgestattet mit dem modernen Pixart-PAW3950-VK‑AMG-Sensor, einer kabellosen Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz und einer magnetischen Dockingstation richtet sich die Maus an anspruchsvolle Gamer ebenso wie an Poweruser im Alltag. Versprochen werden ein kompaktes Design, hoher Komfort und eine vielseitige Konnektivität. Dadurch soll sich die Valkyrie M1 Pro Maus in nahezu jedes Setup einfügen können. Farblich hat man sich ein wenig zurückgehalten und beschränkt sich auf Schwarz und Weiß.

Valkyrie M1 Pro
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Valkyrie M1 Pro
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Valkyrie M1 Pro
Valkyrie M1 Pro

Technische Daten

Modell:Valkyrie M1 Pro
Grifftyp: Claw-, Finger- und Palm-Grip
Sensor Typ: Pixart PAW3950 VK AMG
Abtastrate: Bis zu 42000 DPI
Max Beschleunigung: 50 g
Max Geschwindigkeit: 750 IPS
Polling Rate: USB & RF 2,4 GHz - bis 8.000 Hz
Akkulaufzeit: 2.4GHz 8000Hz - 40 Stunden / 2.4GHz 1000Hz - 100 Stunden / Bluetooth 5.3GHz - 120 Stunden
Switches: Unbekannt (mechanisch mit bis zu 80 Millionen Betätigungen)
Zusätzliche Tasten: 3
Anschlüsse: USB
Bluetooth 5.3
RF 2.4GHz
Design & Features: Kein RGB an der Maus, Dockingstation mit Display und RGB
Gleitfüße: 2x PTFE
Kabel: 1,6 Meter
Abmessungen: 119,5 x 62 x 40 mm
Gewicht: 59 g (ohne Kabel)
Preis: ca. 69,90 Euro
Quellen und weitere Links

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