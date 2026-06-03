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Gehäuse, AiO-Kühlungen, Lüfter und Netzteile - bei Corsair gibt es zur Computex jede Menge an neuen Produkten zu sehen. Wir haben uns die spannendsten Modelle näher angesehen und können sie im Video vorstellen.

Bei den Gehäusen fällt vor allem das Warthog mit seinem Military-Look auf. Das massiv konstruierte Modell wird sowohl in Schwarz als auch in Olivfarben angeboten. Dabei kann es bald wahlweise lüfterlos oder mit Lüftern geordert werden. Die erste Variante soll 169 Euro, die mit Lüftern 199 Euro kosten. Wir haben das Warthog zusammen mit den ebenfalls neuen Modellen 2800X RS-R und Frame 5000D Wood RS auch schon in einer separaten News vorgestellt.

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Mit iCUE LINK TITAN II steht eine ganze neue AiO-Wasserkühlungsserie in den Startlöchern. Sie fällt optisch besonders durch die 5-Zoll-LCD-Option auf. Im Video klären wir über die Unterschiede zwischen den drei Varianten iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD, iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB und iCUE LINK TITAN II 360 RX auf. Während iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB und iCUE LINK TITAN II 360 RX etwa zur Gamescom-Zeit verfügbar werden sollen, ist das Ultra-Modell erst für das vierte Quartal geplant. Im Kühlungssegment zeigt Corsair mit iCUE LINK LX360 RGB Unified Frame und iCUE LINK LX360-R RGB Unified Frame auch eigene Uniframe-Lüfter. Mehr zu den neuen Kühlprodukten von Corsair erfährt man in unserer News dazu.

Schließlich dürfen auch neue Netzteile nicht fehlen. Das AX1600i ist als leistungsstarkes und effizientes 1.600-W-Modell das neue Netzteil-Flaggschiff von Corsair. Optisch auffälliger ist allerdings das HX1000i Shift Crystal. Bei ihm ist das Innenleben durch gleich drei Polycarbonatseiten sichtbar. Dazu wird auch ein RGB-Lüfter eingesetzt. Diese beiden Modelle sind im vierten Quartal zu erwarten. Die neuen Modelle der RMe-Serie sind hingegen schon zur Gamescom zu erwarten. Auch zu den Netzteilneuheiten hatten wir bereits eine ausführliche News.