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Im Netzteilbereich hat Corsair gleich mehrere spannende Computex-Neuheiten im Gepäck. Darunter sind das neue Flaggschiffmodell AX1600i Shift, das maximal auffällige HX1000i Shift Crystal mit drei Sichtfenstern, aber auch mehrere neue Modelle für die RMe-Serie.

Äußerlich am spektakulärsten ist ganz klar das HX1000i Shift Crystal. Bei diesem Netzteil ist das Innenleben durch gleich drei Polycarbonatseiten sichtbar. Die sonst versteckte Netzteiltechnik wird so zum Designelement. Unterstrichen wird das durch einen 140-mm-RGB-Lüfter mit Magnetschwebelager. Das 1.000-W-Modell bietet mit PinProtect+ einen Überstromschutz pro Pin für das native 90°12V-2x6-Kabel sowie eine Echtzeitüberwachung des Kabelstroms in iCUE. Die vollständig modularen Kabel sind einzeln ummantelt.

Auch wenn das HX1000i Shift Crystal besonders auffällig ist, ist es nicht das neue Netzteil-Flaggschiff von Corsair. Diese Position nimmt das AX1600i Shift ein. Laut Corsair wurde es über mehrere Jahre hinweg als Spitzenprodukt entwickelt. Dafür setzt Corsair Galliumnitrid (GaN) in großem Umfang ein. Bei einer Länge von 17 cm ist es ein besonders kompaktes Cybenetics-Netzteil mit Titanium-Bewertung. Die Größe und die seitlichen Anschlüsse sollen die Kabelführung erleichtern. Dabei können zwei 12V-2x6-Anschlüsse für Multi-GPU-Setups genutzt werden. Auch iCUE LINK- und USB-Anschlüsse werden geboten.

Im Inneren werden ausschließlich japanische 105°C-Kondensatoren verbaut. Der 140-mm-Lüfter mit Flüssigkeitslager kann dank Zero-RPM-Modus bei geringer Last komplett stoppen.

Als neues Flaggschiff der RMe-Serie wird das RM1200e mit 1.200 W vorgestellt. Es ist in Schwarz oder Weiß verfügbar. Das Cybenetics Platinum-Modell wird von einem 140-mm-Lüfter mit Zero-RPM-Modus gekühlt. Der 12V-2x6-Anschluss wird vom PinProtect Überstromschutz (OCP) abgesichert.

Unter diesem Modell gibt es die beiden Netzteile RM850e und RM1000e mit 850 bzw. 1.000 W. Sie sind ebenfalls Cybenetics-Platinum-zertifiziert. Corsair legt ihnen ein ThermalProtect 12V-2x6-Kabel mit Übertemperaturschutz (OTP) bei.