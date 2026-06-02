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Zur Computex stellt Corsair drei Gehäuse vor, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Das Warthog greift das Military-Thema auf, das 2800X RS-ARGB ist ein gläsernes Showgehäuse und das Frame 5000D Wood RS zeigt sich mit Holz.

Mit dem Warthog reagiert Corsair auf Nutzerwünsche nach einem modernen Vengeance C70. Dieses Gehäuse von 2012 war optisch an eine Munitionskiste angelehnt und robust gestaltet worden. Das Warthog wird es sowohl in einer schwarzen als auch in einer olivfarbenen Variante geben. Es soll äußerlich noch robuster als das Vengeance C70 sein. Dazu wird auch das Military-Thema wieder aufgegriffen. Das wird nicht nur durch die olivfarbene Farbvariante, sondern auch durch das “Remove Before Build”-Tag deutlich, das an das “Remove Before Flight”-Tag von Kampfjets erinnert.

Über der Resettaste sitzt eine Abdeckung, die ein versehentliches Betätigen behindert. Eine weitere bemerkenswerte Detaillösung ist die Beleuchtung der Mainboard-I/O-Blende. Robuste Stahlgriffe erleichtern den Transport.

Die 3D-Y-perforierte Front soll den Airflow optimieren. Während das Standard-Warthog lüfterlos ausgeliefert wird. Beim Warthog RS sind hingegen zwei neue RS200-Frontlüfter und ein RS120-Hecklüfter vormontiert. Das InfiniRail-Montagesystem erleichtert die Anpassung an unterschiedliche Lüfterformate während ein Pegboard-Mainboardtray Fixierungspunkte für das Kabelmanagement bietet. Für große Grafikkarten steht eine Grafikkartenstütze zur Verfügung.

Als Micro-ATX-Option wird das gläserne 2800X RS-R gezeigt. Mit der Kombination aus Glasfront und Glasseitenteil bringt es die Komponenten im Inneren zur Geltung. Trotz des Micro-ATX-Formats kann unter dem Deckel ein 360-mm-Radiator montiert werden. Schon ab Werk sind drei RS120-R ARGB in der Reverse-Ausführung seitlich vormontiert. Maximal können zehn 120-mm-Lüfter verbaut werden. Auch bei der maximalen Grafikkartenlänge ist das 2800X RS-R mit 41 cm sehr großzügig. Dieses Micro-ATX-Gehäuse gibt es in Schwarz und in Weiß für moderate 79,90 Euro.

Das Frame 5000D Wood RS ist schließlich das große Geschwistermodell zum Frame 4000D Wood RS. Gegenüber bisherigen 5000er-Modellen wie dem Frame 5000D RS ARGB wurde es deutlich überarbeitet. So verbaut Corsair 200-mm-Frontlüfter und eine kompakte Netzteilabdeckung. Die Holzfront sorgt zudem für einen ganz anderen Look. Durch das Frame Modular Case System kann das Gehäuse flexibel angepasst werden (auf dieses System sind wir auch im Test zum Frame 4000D Wood RS ausführlich eingegangen).