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Es gibt eine neue Flaggschiff-AiO-Kühlungsserie von Corsair. Innerhalb dieser iCUE-LINK-TITAN-II-Serie gibt es auch Modelle mit großem 5-Zoll-Display. Corsair folgt außerdem den Trend zum Uniframe-Lüfter und zeigt 360-mm-Lüfter.

Die iCUE-LINK-Titan-Serie kam 2024 auf den Markt und fiel vor allem durch die austauschbaren Pumpenkappen mit ganz unterschiedlichen Funktionen auf. Sie konnte aber auch mit guter Performance und geringer Lautstärke überzeugen. Zur Computex folgt nun die Nachfolgegeneration. Dabei werden mit iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD, iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB und iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD gleich drei Modelle vorgestellt.

Das Topmodell ist die iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD mit großem 5-Zoll-IPS-LCD, das mit 720 x 1.280 Pixeln auflöst und per DisplayPort angeschlossen wird. Dadurch können nicht nur Systemstatistiken, Bilder, Animationen und die neuesten iCUE-Widgets angezeigt werden. Das Display lässt sich auch als zusätzliches Display innerhalb des Betriebssystems nutzen. Für eine hohe Kühlleistung sollen der zweischichtige Cross-Flow Radiator, die FlowDrive Gen 2-Pumpe, eine optimierte Kühlplatte und das neue TM100 Phase-Change Thermal Interface-Material sorgen. Durch die iCUE-LINK-Anschlüsse wird die Kabelführung optimiert.

Bei der iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB fällt das Display weg. Dieses Modell fokussiert sich auf die Performance und bietet deshalb auch Performanceoptimierungen wie die FlowDrive Gen 2-Pumpe und die neu gestaltete Kühlplatte. Als Wärmeleitpaste ist XTM70 voraufgetragen.Die RX II RGB-Lüfter bündeln den Luftstrom per AirGuide-Technologie. Ihre RGB-Beleuchtung wird über iCUE gesteuert.

Die iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD ist schließlich wie die iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD ein Modell mit 5-Zoll-IPS-LCD, das per DisplayPort angebunden wird. Sie hat die gleiche FlowDrive Gen 2-Pumpe, die gleiche Kühlplatte und das gleiche Radiatorendesign wie das RX-RGB-Modell.

Mit iCUE LINK LX360 RGB Unified Frame und iCUE LINK LX360-R RGB Unified Frame gibt es schließlich auch Uniframe-Lüfter von Corsair. Dabei sitzen die Rotoren von drei 120-mm-Lüftern in einem gemeinsamen Lüfterrahmen. Das erleichtert Montage und Verkabelung, wenn geeignete Lüfterplätze vorhanden sind. Der iCUE LINK LX360-R RGB Unified Frame ist dabei einfach die Reversed-Ausführung mit gedrehten Rotoren. Beide Modelle haben Magnetschwebelager und einen Zero-RPM-Modus. Sie sind Teil des iCUE-LINK-Ökosystems, werden also über iCUE gesteuert.