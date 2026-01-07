Werbung

Cougar ist breit aufgestellt - und das wird auch beim Messebesuch während der CES deutlich. Man kann neue Gehäuse, Netzteile, Eingabegeräte und Gaming-Chairs zeigen. In den meisten Produktkategorien setzt man dabei auf auffällige Designlösungen.

Das gilt besonders für das CFV235 – ein Gehäuse, mit einer richtigen Lücke im Korpus. Wir haben diesen Midi-Tower bereits getestet, doch auf der CES wird mit dem CFV235-G eine exklusive Sondervariante gezeigt. Sie wird von einem Cougar-Logo-Design im Graffiti-Stil geprägt.

Doch Cougar kann noch weitere Gehäuse mit eigenständigem Design zeigen. Das Duoair ist insbesondere ein Midi-Tower, der vom Look der vormontierten 140-mm-A-RGB-Lüfter geprägt wird. Funktional ist vorwiegend bemerkenswert, dass man wahlweise eine Glas- oder eine Meshfront montieren kann. Damit hat der Nutzer die Wahl, ob er Optik oder Airflow den Vorzug gibt. Maximal lassen sich zehn Lüfter verbauen. Das Netzteil wird im Duoair hinter der Front montiert. Dadurch können unter der Grafikkarte Lüfter für die Unterstützung der GPU-Kühlung montiert werden.

Weitere Gehäuseneuheiten sind das FV130 als Dual-Kammer-Gehäuse mit Panoramablick in den Innenraum und das MX600 Max als Airflow-optimierter Midi-Tower mit Meshfront und zwei mächtigen 200-mm-Frontlüftern.

Als optisch auffällige Netzteile werden die Polar-Modelle mit 1.200, 1.000 und 850 W gezeigt. Die vollmodularen Modelle werden von einem 30 mm dicken 130-mm-Lüfter gekühlt, der hinter einem markanten Lüftergitter sitzt. Trotz des großen Lüfters sind die Netzteile moderate 15 cm lang. Die Effizienz liegt auf 80PLUS-Platinum-Niveau. Dieses Effizienzlevel erreichen auch die schlichter gestalteten Netzteile PV 1200, 1000 und 850.

Bei den Cougar Gaming-Stühlen fällt vor allem die Rückseite des Terminator Air auf, die an eine Wirbelsäule erinnert. Die perforierten Sitz- und Rückenflächen sollten gerade bei höheren Temperaturen angenehm sein. Der Terminator Air lässt sich flexibel anpassen. Er bietet so eine in drei Richtungen verstellbare Kopfstütze und flexibel verstellbare Armstützen. Als gepolsterter Gaming-Thron mit plüschartigem Bezug wird der Titan Pro V2 präsentiert. Er kann eine Lumbarstütze, ein magnetisch haftendes Nackenkissen und flexibel verstellbare Armstützen bieten. Ausgelegt ist er für Nutzer mit bis zu 160 kg Gewicht.

Schließlich zeigt Cougar neue Eingabegeräte. Die fallen optisch eher dezent aus, sollen dabei aber mit inneren Werten überzeugen. Die Ultimus Pro ist eine kabellos nutzbare Tastatur im 98-%-Layout, die eine Akkulaufzeit von bis zu 380 Stunden erreichen soll. Unter den PBT-Tastenkappen sitzen vorgefettete, mechanische Switches. Eine RGB-Beleuchtung darf nicht fehlen, wird aber die Akkulaufzeit sicherlich reduzieren. Als passende kabellose Maus gibt es die Revenger Pro 4K. Sie wiegt nur 55 g und nutzt einen 26.000-DPI-Sensor von PixArt. Cougar zufolge soll eine Akkulaufzeit von bis zu 150 Stunden erreicht werden. Tastatur und Maus werden sowohl in einer schwarzen als auch in einer auffälligeren weißen Variante angeboten.