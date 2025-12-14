Werbung

Das Cougar CFV235 hat einen wenig einprägsamen Namen – doch sein Design ist dafür umso besonderer. Denn bei diesem Midi-Tower gibt es einfach eine Lücke zwischen Mainboard- und Bodenkammer. Die prägt nicht nur die Optik, sondern sie soll auch die Kühlung des Showgehäuses optimieren.

Wenn ein Gehäuse sowohl ein Glasseitenteil als auch eine Glasfront hat, kommen die verbauten Komponenten besonders gut zur Geltung. Ihre Kühlung wird aber herausfordernder. Cougar reagiert beim CFV235 mit einer ungewöhnlichen Designentscheidung: Man lässt eine Lücke zwischen der Mainboardkammer und der Bodenkammer des Gehäuses. Lüfter am Boden der Mainboardkammer können durch diese Lücke auf kurzem Weg kühle Frischluft von außen ansaugen.

Ab Werk sind diese unteren Lüfterplätze allerdings unbelegt. Cougar liefert den Midi-Tower stattdessen mit einem 240-mm-Lüfter an der Seite (also zwei 120-mm-Lüftern in einem gemeinsamen Lüfterrahmen) und mit einem 120-mm-Lüfter an der Rückwand aus. Diese Lüfter leuchten allesamt. Wasserkühlungsnutzer können einen einzigen größeren Radiatorenplatz nutzen, nämlich einen 360/280-mm-Platz unter dem Gehäusedeckel.

Im Handel wird das CFV235 aktuell in Schwarz oder Weiß für ab etwa 111 Euro angeboten, damit ist es preislich auf den ersten Blick recht attraktiv. Alternativ zum regulären CFV235 gibt es übrigens auch das CFV 235 Mesh mit Meshfront, das CFV235 Vision mit seitlichem 9,16-Zoll-Display und das CFV235 Mesh Vision mit Meshfront und Display.

Cougar liefert das Gehäuse mit Anleitung, Sicherheitsleitfaden, schwarzen Kabelbindern, Montagematerial, einem Kunststoffstaubfilter für das Netzteil, selbstklebenden Schaumstoffpads für die Grafikkartenstütze und einem L-förmigen A-RGB-Element aus. Dieser magnetisch haftende LED-Streifen kann für die Beleuchtung der Lücke im Gehäuse genutzt werden.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: