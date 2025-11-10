Werbung

Die EU-Kommission plant eine umfassende Reform des europäischen Digitalrechts. Am 19. November soll dazu ein Gesetzespaket vorgestellt werden, das unter dem Arbeitstitel "digitaler Omnibus" mehrere bestehende Regelwerke verändert. Ziel ist es, rechtliche Überschneidungen zu beseitigen, Verwaltungsaufwand zu verringern und Unternehmen mehr Flexibilität bei der Datennutzung zu ermöglichen.

Der Entwurf sieht vor, vier zentrale Bereiche neu zu ordnen: Datenschutz, Datennutzung, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz. Dafür sollen mehrere bestehende Gesetze zusammengeführt und überarbeitet werden, darunter der Data Act, der erst seit September vollständig anwendbar ist. In ihm sollen künftig die Open-Data-Richtlinie, die Verordnung über den freien Fluss nicht-personenbezogener Daten und der Data Governance Act integriert werden. Die Kommission spricht von einer umfassenden technischen Konsolidierung digitaler Rechtsvorschriften, die unmittelbare Erleichterungen für Wirtschaft und Verwaltung schaffen soll.

Besonders weitreichend sind die geplanten Änderungen aber an der Datenschutzgrundverordnung. Laut Entwurf soll die Nutzung personenbezogener Daten für das Training von KI-Systemen künftig auf Basis berechtigter Interessen erlaubt werden, ohne dass die Einwilligung der betroffenen Personen notwendig ist. Auch die Definition pseudonymisierter Daten soll enger gefasst werden, wodurch der Schutzumfang sinken wird.

Eine zentrale Änderung betrifft zudem das Online-Tracking. Das Setzen und Auslesen nicht notwendiger Cookies soll nicht länger ausschließlich von einer aktiven Zustimmung abhängen. Künftig sollen Website-Betreiber auch andere Rechtsgrundlagen wie berechtigtes Interesse heranziehen dürfen. Nutzerinnen und Nutzer könnten anschließend nur noch widersprechen. Die Kommission begründet dies mit dem Ziel, Zustimmungsmüdigkeit zu vermeiden und standardisierte, maschinenlesbare Präferenzsignale in Browsern oder Betriebssystemen zu ermöglichen. Diese sollen automatisch an Websites übermitteln, ob Cookies akzeptiert werden. Medienanbieter sollen von dieser Regelung ausgenommen werden, um die wirtschaftliche Grundlage journalistischer Angebote nicht zu gefährden.

Darüber hinaus betrifft die Reform den Schutz sensibler Daten nach Artikel 9 der DSGVO. Die Definition besonderer Kategorien soll enger gefasst werden. Geschützt wären demnach nur noch Daten, die entsprechende Merkmale ausdrücklich offenlegen. Rückschlüsse auf sensible Informationen, etwa durch Algorithmen, fielen nicht mehr automatisch unter den besonderen Schutz. Unverändert bleiben soll dagegen der hohe Schutz genetischer und biometrischer Daten.