Der PC-Gehäuse- und Kühlungshersteller Lian Li verklagt einen seiner Konkurrenten. Beschuldigt wird Phanteks. Das Verfahren wegen Patentverletzung findet in den USA statt. Die Anklage behauptet, dass die neuen Lüfter der D30-Serie von Phanteks Patente von Lian Li verletzen.

Schon im Mai 2023 informierte Lian Li die Beschuldigten darüber, dass eine Patentrechtverletzung vorliegen soll. Phanteks ging nicht weiter auf das Schreiben ein. Stattdessen wurden die Lüfter der D30-Serie weiter vermarktet und verkauft, was Lian Li als vorsätzliche Verletzung seiner Patente ansieht. Bei dem fraglichen Patent handelt es sich um US 10,690,336 B1, das Lian Li im Juni 2020 zugesprochen wurde. Hinter der Nummer versteckt sich die Daisy-Chain-RGB-Lüftertechnologie, gegen die Phanteks mit seiner neuen D30-Serie von RGB-Lüftern verstoßen haben soll.

Lian Li hat seine Klage gegen Phanteks am 8. September im Central District of California eingereicht. Mit dieser Klage will Lian Li ein Urteil, das bestätigt, dass Phanteks sein Patent verletzt hat, eine dauerhafte Verfügung gegen Phanteks, die sie oder ihre Tochtergesellschaften daran hindert, betroffene Produkte ohne Lizenz zu verkaufen, sowie Schadenersatz.

Sollte Lian Li mit seiner Klage Erfolg haben, wird Phanteks eine Lizenz von Lian Li benötigen, um seine Lüfter in dieser Version weiter verkaufen zu können. Diese Klage könnte auch als Sprungbrett für weitere Prozesse gegen Unternehmen dienen, die dieses Patent möglicherweise verletzen, oder mehr Konkurrenten von Lian Li dazu zwingen, eine Lizenz zu erwerben, wenn sie Daisy-Chain-fähige RGB-PC-Lüfter verkaufen wollen.