Es wird langsam Zeit für ein Update unseres Luxxkompensators. Das letzte Modell ist noch im Jahr 2021 entstanden, ein neuer Luxxkompensator war eigentlich für das Jahr 2022 geplant. Irgendwie verwundert es aber nicht, dass in diesem Jahr auch unser Luxxkompensator immer wieder verschoben wurde, teilweise aufgrund fehlender Neuvorstellungen, teilweise aber auch aufgrund fehlender Verfügbarkeit. Alle Hardwareluxx-Leser, die schon eine Vermisstenmeldung aufgegeben haben, wollen wir jetzt einmal updaten.

Vergessen haben wir das Update des Luxxkompensators in keinem Fall - aber es muss halt auch etwas Neues geben. So war unser 2021er-Modell mit seiner NVIDIA GeForce RTX 3090 und einem dicken AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX auch für lange Zeit im Jahr 2022 noch das Maß aller Dinge. Geplant war ein Update, nachdem NVIDIA, AMD und Intel ihre neuen GPU- und CPU-Generationen vorgestellt haben.

Nun ist genau dies in den letzten Wochen passiert: Wir hatten Tests der neuen NVIDIA GeForce RTX 4090, aber auch von der AMD Radeon RX 7900 XTX, weiterhin vom AMD Ryzen 9 7950X und dem Intel Core i9 13900K. Von Oktober bis Dezember gab es also endlich die Neuvorstellungen, auf die wir so sehr gewartet haben. Und deshalb kann die Planung des neuen Luxxkompensators nun auch losgehen.

Versprochen hatten wir bereits 2021, dass wir dieses Mal nicht auf eine High-End-Desktop-Plattform setzen werden, sondern einmal auf eine klassische High-End-Gaming-Plattform bauen werden. Das generelle Feedback der Leser war, mal etwas mit den "normalen Sockeln" zu machen. Und das machen wir gerne: Nach mehreren Jahren mit Threadripper und co. soll es dieses Mal also nichts "total abgefahrenes" werden. Trotzdem soll es natürlich luxuriös und schick sein, entsprechend edle High-End-Komponenten und ein fehlender Blick auf eine möglicherweise sinnige finanzielle Lösung sollen im Vordergrund stehen.

Und auch wenn das erste Video zum Luxxkompensator noch fehlt und es somit der Start vom Luxxkompensator 2023 werden wird... ein paar Komponenten haben es Ende dieses Jahres schon in unser Lab gefunden:

Allen voran das Gehäuse, das die Grundlage für unseren Luxxkompensator 2023 sein wird: Das brandneue Lian Li V3000 Plus wird zum Einsatz kommen, eines der aktuell wohl coolsten Neuvorstellungen am Markt. Ein Airflow-Case mit massig Platz und reichlich Umbaumöglichkeiten, und dazu mit einer hochwertigen Verarbeitung und toller Optik. Perfekt für unser High-End-Projekt, von der Höhe her überragt das Gehäuse wieder Standard-ATX-Cases und ist in einer Liga mit dem Phanteks-Gehäuse des letzten Jahres. Lian-Li-typisch ist die Verwendung von Aluminium.

Auch die SSD hatten wir bereits bei uns im Test, und das auch awardprämiert: Die Samsung SSD 990 Pro. Ja, noch keine "PCIe-5.0-SSD", die am Markt aber auch noch gar nicht aufgetaucht sind, aber zumindest durch Newsmitteilungen im Jahr 2022 geglänzt haben - Samsung hat hingegen ein Produkt, das lieferbar ist und hervorragende Leistungswerte mit sich bringt - auch bei PCIe-4.0-Standard. Insofern ist diese SSD im Moment die schnellste am Markt. Dieses Jahr setzen wir demnach auch erst einmal nicht auf eine Bastellösung mit vier SSDs in einem RAID, sondern ganz klassisch auf eine einzelne SSD.

Auch das dritte Produkt hatten wir bereits im Test - und zwar erst vor einigen Wochen: Die Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP! Extreme wird unseren Lesern sicherlich gefallen, sie ist eine der schnellsten 4090-Karten am Markt. Im Test kritisierten wir nur den hohen Preis und eine höhere Last-Lautstärke - aber später bekommt das gute Stück sowieso eine Wasserkühlung. Von der Power her macht der Zotac-Karte niemand was vor.

Wie man sehen kann, haben wir auch bereits einen Monitor gefunden: Auch dieses Stück haben wir in Kürze im Test, wir setzen dieses Jahr auf Samsung mit dem Odyssey Neo G8. Bereits im letzten Jahr hatten wir den Riesen-Bruder des Monitors beim Luxxkompensator dabei, der Odyssey Neo G8 ist die sinnvollere Variante ohne Overkill. Ein toller Gaming-Monitor mit vielen Features und einem coolen Look.

Samsung Odyssey Neo G8

Wie man sehen kann, liegen auch schon Speichermodule auf dem Tisch - aber nachdem jetzt beide CPU-Hersteller DDR5 unterstützen, gibt es noch keinen Hinweis, welche Plattform wir verwenden wollen. G.Skills High-End-Module Trident Z5 DDR5-6800 CL34-45-45 16GBx2 in der schwarzen Version passen in beide Plattformen - und wie man sehen kann, haben wir sogar zwei der High-End-Speicherkits auf dem Schreibtisch liegen, um bis zu 64 GB Speicher mit schnellster Performance einzubauen.

... und dann sind auf dem Bild auch noch Synology-Produkte zu finden. Die Idee, den Storage-Bereich auszulagern, hatten wir schon im letzten Jahr. Denn ist es nicht schade, wenn Terabytes an Kapazität in einem abgeschalteten PC schlummern, man diese aber nicht für Notebook, Tablet und Smartphone nutzen kann? Insofern hatten wir schon im letzten Jahr ein NAS extern mit 10GBit-Ethernet angebunden - und wollen dies auch dieses Jahr wieder machen.

Dieses Jahr steht an der Seite des Luxxkompensators eine Synology DS923+, ein neues 4-Bay-Modell, das wir mit einer 10GBit-Ethernet-Karte aufrüsten und mit Synology Harddisks ausstatten. Mehr zu dem NAS, das auf AMDs Ryzen R1600 aufbaut und bis auf 32 GB RAM erweiterbar ist, gibt es in Kürze bei uns.

Einige tolle Produkte haben wir schon versammelt, unter anderem auch Arctics MX-6 Wärmeleitpaste, aber es finden sich noch einige Lücken im Plan. Auf welche CPU und auf welches Mainboard werden wir beispielsweise setzen? Welches Netzteil kommt zum Einsatz und welche Wasserkühlung werden wir einsetzen? Wollen wir wieder Eingabegeräte, Stuhl, Tisch und sonstiges mit hinzunehmen? Was haben wir sonst noch für Hardware in Planung?

Wir freuen uns schon auf die Videos zum Luxxkompensator 2023 - aber die kommen dann im nächsten Jahr. Versprochen.