KW03 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der dritten Woche des Jahres 2020 gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir veröffentlichten nicht nur unsere letzten Videos live von der Consumer Electronics Show aus Las Vegas, sondern testeten auch die Audio Technica ATH-G1WL, das neue Apple MacBook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm und neuer Tastatur sowie die Patriot Viper VPR100 auf ihre Praxistauglichkeit. Ein neue Render-Workstation für unsere Videos nahmen wir ebenso in Betrieb wie wir uns mit dem The-Space-Konzept von Samsung beschäftigten. Für den Speicher-Artikel unseres Leser Reous gab es ebenfalls ein umfangreiches Update.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 10. Januar 2020: Tag 3: Unsere CES-Videos in der Übersicht

Heute endet die CES und auch wenn wir noch ein paar Termine haben, alle Videos sind abgedreht und über unseren Youtube-Kanal erreichbar. Zum Abschluss der Woche haben wir uns die Neuheiten bei EK Water Blocks, InWin, Phanteks und Cherry angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 10. Januar 2020: Samsung The Space und der Arbeitsplatz der Zukunft [Anzeige]

Mit The Space gestaltet Samsung den Arbeitsplatz der Zukunft: Der Monitor verbindet hochwertiges Design und neueste Technik mit einer flexiblen sowie ergonomischen Arbeitsplatznutzung. Davon profitieren Kreativ-Profis, Studenten, Home-Office-Anwender und alle anderen User, deren Schreibtisch mehr ist als eine bloße Ablagefläche... [weiterlesen]

Sonntag, 12. Januar 2020: Audio Technica ATH-G1WL im Test: Drahtlos-Headset mit neutralem Klang

Das Audio Technica ATH-G1WL soll eine überzeugende und hochwertige Alternative zu kabelgebundenen Headsets sein. Wie stabil die Wireless-Verbindung ist, wie angenehm sich das Headset trägt und natürlich auch wie gut es klingt, diese ganzen Fragen werden wir euch in diesem Review beantworten... [weiterlesen]



Sonntag, 12. Januar 2020: 1,5 statt 7 Stunden Rendering: Das neue Workstation-System für die kommenden Videos

Gerade Videos in der 4K-Auflösung nehmen sehr viel Rechenkapazität beim Rendering in Anspruch. Mit dem von uns verwendeten Notebook dauerte das Rendering von sehr langen Videos zu lange, sodass wir uns aus übrig gebliebenen Produkten von diversen Herstellern ein neues Workstation-System für künftige Video-Rendering-Arbeiten aufgebaut haben. Und in der Tat fällt der Unterschied gewaltig aus und spart immens viel Zeit... [weiterlesen]

Mittwoch, 15. Januar 2020: Eine neue Tastatur und stabile Leistung: Das 16" MacBook Pro im Test

Im November kündigte Apple das MacBook Pro im 16-Zoll-Gehäuse an und was zunächst wie eine Art Rückschritt wirkte, stellte sich bei genauerer Betrachtung als der vermeintlich bessere Weg heraus. Der Größe und dem Gewicht stehen eine überarbeitete Tastatur und ein neues Kühlkonzept gegenüber, welche eben die größten Kritikpunkte am 15-Zoll-Vorgänger waren. Wir haben uns das 16" MacBook Pro genauer angeschaut und dabei vor allem die Leistung im Workstation-Einsatz im Fokus gehabt... [weiterlesen]

Mittwoch, 15. Januar 2020: Inklusive Samsung A-Die: Erste Eindrücke der 16 Gbit ICs (Update)

Die Samsung B-Dies waren bei allen Besitzern beliebt, werden aber nicht mehr hergestellt. Also geht die Suche nach den Alternativen los. Im Zusammenspiel mit den Ryzen-3000-Prozessoren haben wir uns die Ergebnisse mit verschiedenen Speicherchips angeschaut. Nun wollen wir uns mit den 16 Gbit ICs beschäftigen. Um was es sich dabei handelt, wo die Unterschiede liegen und welche Ergebnisse mit Arbeitsspeicher zu erwarten sind, der 16 Gbit ICs verwendet, dazu im folgenden Artikel mehr... [weiterlesen]

Donnerstag, 16. Januar 2020: Patriot Viper VPR100 im Test: RGB im 2280-Format

Hatten wir in den letzten Monaten den RGB-Trend auch bereits bei den 2,5-Zoll-SSDs getestet, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das M.2-Format bunt beleuchtet wird. Patriot nimmt sich dieser Nische mit der neuen Viper VPR100 an, die wir in unserem Testsystem nun auf Herz und Nieren geprüft haben. Im Fokus stand dabei natürlich nicht nur die Beleuchtung an sich, sondern natürlich in erster Linie die Gesamtperformance der SSD... [weiterlesen]



Donnerstag, 16. Januar 2020: Mainboard-Kaufberatung: Diese AMD-(E-)ATX-Platinen sind empfehlenswert

Bei der Vielzahl an verschiedenen Mainboards kann gerade der Einsteiger ganz schnell die Übersicht verlieren und weiß nicht, welches Mainboard das Richtige für sein Vorhaben ist. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, entsprechende Empfehlungen aus bereits getesteten Platinen auszusprechen. In diesem Fall handelt es sich um die AMD-Plattformen AM4 und TR4... [weiterlesen]

Freitag, 17. Januar 2020: BitFenix Dawn TG im Test: Neue Morgendämmerung für BitFenix?

Die ersten BitFenix-Gehäuse konnten noch mit einem besonders eigenständigen Design auf sich aufmerksam machen. Das neue Dawn TG versucht, daran wieder anzuknüpfen - und zwar mit einer besonders elegant beleuchteten Glasecke. Doch der Midi-Tower soll nicht nicht nur eine eigene Optik haben, sondern auch als flexibles Gaming-Gehäuse überzeugen... [weiterlesen]