Bereits während der diesjährigen gamescom konnten wir einen Blick auf das erste Gameplay des kommenden 007 First Light werfen. Hinter verschlossenen Türen und unter strenger Verpflichtung, über das Gesehene zu schweigen, durften wir bislang noch nichts von unseren Eindrücken berichten. Vor kurzem fiel das Embargo mit der Veröffentlichung der Gameplay-Szenen im Rahmen einer eigenen State of Play, bei der Sony gemeinsam mit IO Interactive neue Infos zum Bond-Spiel zeigte.

Wer sich die Show ansehen möchte, kann sich das VOD auf YouTube ansehen. Während der Show wurde auch der geplante Release bekannt gegeben. Das Spiel wird am 27. März. 2026 erscheinen. Die Veröffentlichung soll für PC und alle aktuellen Konsolen, inklusive der Nintendo Switch 2, erfolgen.

Schleichen, Schießen & Verfolgungsjagden - das wurde gezeigt

Zu sehen ist das erste Level aus dem kommenden Actionspiel von IO Interactive. Die Entwickler haben zuvor die Hitman-Reihe veröffentlicht. In dem neuen Titel übernehmen wir die Kontrolle über einen jungen James Bond, der zunächst eigentlich nur als Fahrer dienen soll. Eigentlich ist geplant, dass Bonds Kollegen ein Schachturnier infiltrieren, um den abtrünnigen Agenten 009 zu erledigen.

Die Szene startet im Auto, während Bond und seine Vorgesetzten mit einem Jaguar durch die slowenischen Alpen fahren. Ungewohnt gegenüber den Filmen ist, dass Bond sich hier noch im Training befindet. So muss er auch im Auto bleiben, während sich die anderen auf die Jagd nach dem Ziel begeben. Als er dann allerdings beobachtet, wie sich ein Angestellter verdächtig verhält, ignoriert er seine Befehle, um dies zu untersuchen. Hier steigen wir ins Spiel ein und übernehmen die Kontrolle über Mister Martini. Neben dem folgenden Einbruch in die Villa bekamen wir noch eine Verfolgungsjagd etwas später im Spiel zu sehen. In einem zweiten Teil, den wir hinter den Kulissen der gamescom noch nicht zu sehen bekommen hatten, zeigte IO Interactive einen tieferen Blick auf die Mechaniken des Spiels. Dieser Part der State of Play wurde auch kommentiert.