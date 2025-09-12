Werbung

Mit The Scouring ist das erste Spiel von Studio Orc Group in den Early Access gestartet. Seit dem 12. August 2025 ist der Titel über Steam verfügbar. Bisher wurden 276 Reviews abgegeben, die das Spiel im Schnitt als Sehr Positiv bewerten.

Wir haben einen ersten Blick auf die aktuelle Early Access Version geworfen. Auch wenn das Spiel zunächst aussieht wie ein reiner Abklatsch von Warcraft, hat es doch weit mehr zu bieten. Die Entwickler machen auch keinen Hehl aus der Orientierung am großen Vorbild. Stattdessen hat man versucht, ein klassisches Fantasy-RTS zu schaffen, das dennoch einige Neuerungen bietet.

Los geht’s

Im Hauptmenü erwartet uns die Auswahl zwischen Einzelspieler und Mehrspieler. Hier können wir auch einen Blick in die Herausforderungen werfen die es zu bestehen gilt. Darunter finden sich automatische Erfolge wie das Errichten unseres ersten Gebäudes, aber auch komplexere Aufgaben, wie beispielsweise Bots zu bestimmten Aktionen zu bringen. Im Mod Browser haben wir eine einfache Übersicht, die uns bereits jede Menge empfohlene Verbesserungen zeigt. Da das Spiel den Steam Workshop unterstützt, haben wir hier potentiell einen großen Vorrat an Mods.

Starten wir ein Einzelspieler Skirmish, können wir uns entscheiden, ob wir mit Hilfe eines KI-Assistenten spielen wollen. Dieser empfiehlt sich für Spieler, die keinerlei Erfahrung mit Strategiespielen haben oder es sich sehr einfach machen wollen. Dieser Assistent übernimmt im Spiel die meisten Aufgaben für uns. Bei der Auswahl der Rasse können wir uns aktuell nur zwischen Orks und Menschen entscheiden. Die Schwierigkeitsstufen unseres Gegners lassen sich nur zwischen einfach und schwer wechseln. Als Modi stehen der Klassische Modus und der Helden-Modus zur Auswahl.