News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#Orc-Group #Gaming #Strategie #Early-Access #Warcraft #The-Scouring #Test-

Kurz reingezockt

The Scouring setzt auf Strategie wie früher

Portrait des Authors


Seite 1: Kurz reingezockt: The Scouring setzt auf Strategie wie früher
Seite 1: Kurz reingezockt: The Scouring setzt auf Strategie wie früher Seite 2: Gameplay & Probleme Seite 3: Erster Eindruck
0

Werbung

Mit The Scouring ist das erste Spiel von Studio Orc Group in den Early Access gestartet. Seit dem 12. August 2025 ist der Titel über Steam verfügbar. Bisher wurden 276 Reviews abgegeben, die das Spiel im Schnitt als Sehr Positiv bewerten.

Wir haben einen ersten Blick auf die aktuelle Early Access Version geworfen. Auch wenn das Spiel zunächst aussieht wie ein reiner Abklatsch von Warcraft, hat es doch weit mehr zu bieten. Die Entwickler machen auch keinen Hehl aus der Orientierung am großen Vorbild. Stattdessen hat man versucht, ein klassisches Fantasy-RTS zu schaffen, das dennoch einige Neuerungen bietet.

The Scouring - Early Access

Los geht’s

Im Hauptmenü erwartet uns die Auswahl zwischen Einzelspieler und Mehrspieler. Hier können wir auch einen Blick in die Herausforderungen werfen die es zu bestehen gilt. Darunter finden sich automatische Erfolge wie das Errichten unseres ersten Gebäudes, aber auch komplexere Aufgaben, wie beispielsweise Bots zu bestimmten Aktionen zu bringen. Im Mod Browser haben wir eine einfache Übersicht, die uns bereits jede Menge empfohlene Verbesserungen zeigt. Da das Spiel den Steam Workshop unterstützt, haben wir hier potentiell einen großen Vorrat an Mods.

The Scouring - Early Access

Starten wir ein Einzelspieler Skirmish, können wir uns entscheiden, ob wir mit Hilfe eines KI-Assistenten spielen wollen. Dieser empfiehlt sich für Spieler, die keinerlei Erfahrung mit Strategiespielen haben oder es sich sehr einfach machen wollen. Dieser Assistent übernimmt im Spiel die meisten Aufgaben für uns. Bei der Auswahl der Rasse können wir uns aktuell nur zwischen Orks und Menschen entscheiden. Die Schwierigkeitsstufen unseres Gegners lassen sich nur zwischen einfach und schwer wechseln. Als Modi stehen der Klassische Modus und der Helden-Modus zur Auswahl.

The Scouring - Early Access
Quellen und weitere Links

Werbung

#Orc-Group
#Gaming
#Strategie
#Early-Access
#Warcraft
#The-Scouring
#Test-
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top