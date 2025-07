The Scouring startet im August in den Early Access

Im August soll mit The Scouring ein neues Fantasy RTS in den Early Access starten. Es ist das erste Spiel von Entwickler Orc Group. Der Titel macht keinen großen Hehl daraus, welche Spiele als Vorlage gedient haben. So dreht sich alles um einen großen Konflikt zwischen Menschen und Orks. Nachts werden die Städte beider Parteien zudem von Untoten überfallen.

Weiterhin erinnert auch der Look des Spiels sehr an Warcraft 3. Wuselige grüne Orks errichten Zelte und Höhlen, die Menschen erschaffen Burgen und Häuser. Nach dem Basenbau geht es auch darum, Armeen zu erschaffen. Nur wer seine Ressourcen richtig kontrolliert, kann eine schlagkräftige Truppe schaffen. Ganz entsprechend dem Fantasy-Setting steht neben reiner Muskelkraft auch Magie zur Verfügung.

Wie auch im Vorbild gibt es neben namenlosen Soldaten einzigartige Helden zu spielen. Sie sammeln Erfahrung und Gegenstände um im Verlauf des Spiels stärker zu werden. Ihre Rolle soll hier noch etwas größer sein, da sie ähnlich einem Rollenspiel kontrolliert werden und der Schlüssel zum Sieg die Mischung aus einem ausgebauten Helden und einer gut geplanten Armee ist. Dieses Spielprinzip wird von den Machern als Action-RPG-Strategie bezeichnet. Solange Spieler nur mit ihrem Helden unterwegs sind, werden Armee und Basis von der KI gesteuert.

Wer lieber gegen andere Spieler spielt, kann sich in verschiedenen Modi mit bis zu sieben Gegnern messen. Über den Steam-Workshop können die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und neben eigenen Karten auch ganz eigene Spielmodi erstellen. Es gibt bereits eine Roadmap für drei große Updates. Diese sollen noch vor dem Release des Spiels erscheinen. Hier gibt es Pläne für neue Biome, zusätzliche Einheiten und eine ganz neue Rasse. Die Singleplayer-Kampagne von The Scouring erscheint allerdings erst zu Release. Dann werden auch Wassereinheiten ins Spiel eingeführt. Das Spiel startet am 12. August 2025 in den Early Access. Wer möchte, kann sich vorher schon eine Demo herunterladen.