Werbung

Mitte der Neunziger Jahre startete mit Legacy of Kain eine Reihe von Action Adventures rund um den ewigen Krieg zwischen Menschen und Vampiren. In den fünf erschienenen Teilen schlüpfen Spieler entweder in die Rolle des Ober-Vampirs Kain oder seines in Ungnade gefallenen Dieners Raziel. Dieser wird in Teil zwei zum sogenannten Soul Reaver, nachdem sein Herr ihn aus Neid in den Seelenstrudel geschleudert hat. Dort erleidet er Jahrhunderte der Qualen, bevor ihn eine Gottheit rettet und als Racheengel auf Kain hetzt.

Legacy of Kain: Soul Reaver von 1999 und der Nachfolger von 2001 sind die wahrscheinlich beliebtesten Spiele der Reihe. Auf der diesjährigen San Diego Comic Con wurden von Comic-Verlag Dark Horse zwei Sammelfiguren aus der Welt um Legacy of Kain ausgestellt. Es handelte sich dabei um Raziel und Kain die ihren ewigen Kampf ausfechten. Ein bestimmtes Detail ist vielen Besuchern dabei ins Auge gefallen. Auf X gibt es etliche Posts, die vor allem das Schild mit der Beschreibung der Figur zeigen.

Auf dem Schild ist neben dem Soul Reaver Schriftzug nämlich der Vermerk "I & II Remastered" zu finden. Das Schild wurde noch während der Messe entfernt. Dementiert wurden die Vermutungen und Hoffnungen der Fans aber bislang nicht von offizieller Stelle. Aktuell ist die Embracer Group für die Rechte an der Marke verantwortlich. Diese hat der Mega-Konzern vor zwei Jahren erworben. Nachdem Embracer etliche Studios aufgekauft hatte, mussten in letzter Zeit viele davon Mitarbeiter entlassen oder komplett schließen. Grund dafür ist ein geplatzter Deal über zwei Milliarden Dollar, der den Konzern in enorme Schwierigkeiten gebracht hat. Crystal Dynamics ist davon noch nicht betroffen. Ein Remaster der Soul-Reaver-Spiele ist also nicht bestätigt, kann aktuell aber auch nicht ausgeschlossen werden. Eine Version für aktuelle Konsolen und PC wäre für viele Fans ein wahr gewordener Traum.