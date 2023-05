Werbung

Auch wenn der Start etwas auf sich warten ließ, erscheinen mittlerweile nach und nach die lang erwarteten HighEnd-Massenspeicher mit PCIe5-Schnittstelle. Während wir also zuletzt mit der Gigabyte Aorus 10000 die erste SSD testen durften, die PCIe5 für fünfstellige Transferraten verwendet, legt unser heutiges Test-Duo die Messlatte nochmals deutlich höher: Gleich zwei Crucial T700 dürfen beweisen, dass die mehr als 12 GB/s mehr als nur ein Werbeversprechen sind. Wie gut das klappt, prüfen wir mit unserem Testparcours.

Mit der Benamung von Hardware ist es oftmals eine heikle Angelegenheit, die nicht auf den ersten Blick zu durchschauen ist. Crucials bisherige HighEnd-SSD hörte bislang auf den Namen P5 Plus, wobei die "5" dabei nicht für das Interface stand, hingegen erst die neue T700-Serie mit PCIe5 aufwarten kann. Diese wiederum erscheint in gleich zwei Versionen, die uns zum Test zur Verfügung standen. Mit der normalen Variante erhält der Käufer eine doppelseitig bestückte, nur mit einem schwarzen Etikett versehene SSD, wie wir sie auch von der P5 Plus und anderen Crucial-SSDs her kennen. Darüber hinaus bietet die Micron-Tochter eine deutlich aufwendigere Version an, die mit einem dicken, schwarz eloxierten Aluminiumkühlkörper ausgestattet ist.

Insgesamt ergeben sich damit sechs Versionen der Crucial T700, da die Kapazitäten von 1, 2 und 4 TB jeweils mit und eben ohne Kühlkörper angeboten werden. Wie gewohnt sind dabei die Leistungsdaten je nach Kapazität etwas verschieden, wobei sich die Unterschiede in diesem Fall sehr in Grenzen halten. Unsere Testsamples mit 2 TB gehören jedenfalls zu den schnellsten Modellen. Diese lässt sich Crucial als PCIe5-Speerspitze gut bezahlen: Für unsere Samples wird ein UVP von 339,99 Euro, beziehungsweise 369,99 Euro aufgerufen.

Herstellerangaben der Crucial T700 Modell Crucial T700 2 TB Controller Phison PS5026-E26 Cache Micron LPDDR4 (2MB77 D8CJG), 1 GB DRAM pro 1 TB Kapazität NAND Micron TLC 232 Layer NAND (3FC2D NYI8I) Verfügbare Kapazitäten 1 TB

2 TB

4 TB sequentielle Lese/Schreibrate 12.400 MB/s (lesend)

11.800 MB/s (schreibend) Features: - Wahlweise mit Kühlkörper erhältlich

- Adaptiver Temperaturschutz: Drosselung ab 81°C, Abschaltung ab 90°C Total Bytes Written (TBW) 1 TB: 600 TBW

2 TB: 1.200 TBW

4 TB: 2.400 TBW MTBF k.A. Garantie Fünf Jahre Preis (UVP) 339,99 Euro / 369,99 Euro (2 TB ohne/mit Kühlkörper)

Bemerkenswert zum Datenblatt, das uns zu den Testsamples beigelegt wurde, sind die detaillierten Angaben zu Controller, NAND und DRAM. Es ist also davon auszugehen, dass Crucial bei der T700 in jedem Fall den Phison PS5026-E26 verwendet und auch der neueste NAND mit einem gut dimensionierten DRAM zum Einsatz kommt.