Crucial P3 Plus im Test: Auch PCIe4 hilft QLC nicht auf die Sprünge

Nachdem wir mit der Crucial P3 eine aktuelle QLC-SSD mit PCIe3-Interface getestet haben, folgt mit der P3 Plus direkt das nächste Review der neuesten SSD-Generation von Crucial. Die Unterschiede sind dabei gering, sodass anders als noch beim Wechsel von P5 zu P5 Plus im Grunde die selbe Hardware verwendet wird und das Upgrade vorrangig durch die verbesserte Firmware erreicht wird. Ob dies die P3 Plus zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz macht, wollen wir mit Hilfe unseres Testparcours untersuchen.

Da die beiden SSD-Serien P3 und P3 Plus praktisch zeitgleich vorgestellt wurden, überrascht es nicht, dass Crucial eine Reihe von Gemeinsamkeiten beider Modellreihen teilt. So sind bereits sowohl die Verpackungen wie auch die Massenspeicher selbst optisch sehr ähnlich, lediglich der Zusatz "Plus" mit der Bezeichnung für das schnellere PCIe4-Interface deuten auf die vermeintlich schnellere Serie hin. Crucial bietet die P3 Plus daher ebenfalls in den Kapazitäten von 500 Giga- bis vier Terabyte an, wobei unser Testmuster mit zwei Terabyte zu den größeren Varianten zählt.

Anders als bei der Crucial P3 finden wir im Datenblatt höhere Leistungsangaben, die vorrangig auf das PCIe4-Interface zurückzuführen sind. Kernmerkmal der Micron-Tochter ist natürlich der neueste 176-Layer-NAND, den wir bereits von einigen HighEnd-Speichern wie auch der Crucial P5 Plus kennen. Bemerkenswert im Gegensatz zur P3 sind die maximalen Transferraten aber nicht nur aufgrund der erhöhten Leistung an sich, sondern auch weil unser Testsample mit zwei Terabyte die schnellste der vier Varianten ist. Üblicherweise sind bei den meisten SSDs nur die Modelle mit weniger als einer Kapazität von 1 TB langsamer spezifiziert, im Falle der P3 Plus ist jedoch auch das Modell mit maximalem Speicherausbau 200 MB/s lesend und 100 MB/s schreibend langsamer als unsere Version mit halbem Speicher. Dies dürfte jedoch im Alltag kaum eine Relevanz haben.