Der Hersteller iBuyPower hat unter seiner Marke Hyte das neue Y40 Mid-Tower-Gehäuse der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um das zweite Gehäuse des Unternehmens. Das Hyte Y60 haben wir uns bereits angeschaut. Besonderheit des Y40 ist, dass die Ecksäule entfernt wurde und somit eine komplett freie Sicht auf das Innere des Gehäuses möglich ist.

Das Hyte Y40 setzt die Design-ID seines Vorgängers fort und nutzt ein zweiteiliges Panorama-Glasdesign. Das Seitenteil besteht aus gehärtetem Glas und lässt sich über eine werkzeuglose Lasche an der Rückseite entfernen.

"Das Y40 ist ein Ausdruck harmonischer Leistung, Funktion und Ästhetik, die sich zu einer multidimensionalen Symphonie entfaltet", so Rob Teller, Lead Roadmap Architect von Hyte.

Jedes Y40 wird mit einem PCIE 4.0-Riser-Kabel für die vertikale Montage von Grafikkarten geliefert und bietet eine Kompatibilität für GPUs mit Maßen von bis zu 422 mm x 94 mm. Zusätzlich können bis zu sechs halbhohe Erweiterungskarten verbaut werden. Außerdem sind zwei 120-mm-Lüfter bereits vorinstalliert. Ein Hohlraum unter der Netzteilabdeckung ist mit einem "Kabelregal" ausgestattet. Dadurch ist es möglich, das Kabelmanagement im hinteren Teil des Gehäuses zu verstauen.

Das Y40 unterstützt zudem All-in-One-Wasserkühler (AIO) bis zu 280 mm an der Seite und bis zu 360 mm AIO-Radiatoren an der Oberseite. Auf der Vorderseite des Y40 befinden sich ein quadratischer Power-Button, zwei USB-Typ-A-Anschlüsse, ein USB-Typ-C-Anschluss sowie eine 3,5-mm-Kombibuchse.

Hytes neues Y40 wird in insgesamt drei Farbvarianten erhältlich sein. Neben Schwarz ist das Gehäuse in Zukunft in Weiß mit schwarzem Innenleben und in Rot mit ebenfalls schwarzem Innenanstrich verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beläuft sich auf 179 Euro.