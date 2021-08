Seite 1: Creative SXFI Carrier im Test: Atmos-Soundbar mit HDMI 2.1 und sattem Klang

Soundbars versprechen einen minimalen Platzbedarf, kombiniert mit einer ausgewachsenen Surroundkulisse. Die Creative SXFI Carrier bietet sogar Atmos-Sound und den aktuellsten HDMI-Standard, was sie für Spieler besonders interessant macht. In unserem Test klären wir, wie gut das aktuelle Modell von Creative im Wohnzimmer klingt und warum ein Wireless-Kopfhörer eine passende Ergänzung sein kann.

Creative begleitet uns im PC-Segment schon seit den ersten Soundblaster-Karten, die X-Fi-Modelle kamen erst eine ganze Zeit später, zeigten mit ihrer Ring-Bus-Lösung aber bereits wo es hingehen sollte mit dem Sound in den eigenen vier Wänden. Neben der eigentlichen Hardware bestimmen zusehends Algorithmen, wie gut ein Produkt klingt. Mit der SXFI-Technik geht Creative genau in diese Richtung. Die Technik soll dafür sorgen, dass ein "holografischer" Sound entsteht, der klingt als würde man in einem Tonstudio sitzen – und das obwohl man einen Kopfhörer trägt. Werden solche Eigenschaften von Equalizern und Co. schon sehr lange versprochen, gab es echte Fortschritte erst in den letzten Jahren.

Gut zu erkennen ist das an der Gattung der Soundbars, die aus einem kleinen Volumen und einer vergleichsweise dezenten Integration einen "echten" Surround-Klang zaubern möchte. Damit dies möglichst überzeugend funktioniert, hat sich Creative für die SXFI Carrier mit Dolby zusammengetan und die Komponenten und Software entsprechend aufeinander abgestimmt.

Die SXFI Carrier ist in der Lage als Dolby-Atmos-Speaker-System-Soundbar ein 5.1.2-Setup zu reproduzieren. Inwieweit eine solch konkrete Kanal-Anzahl bei einer rein virtuellen Abbildung wirklich umgesetzt werden kann, wird interessant sein zu klären. Physisch setzt Creative in jedem Fall auf sieben Chassis in der Soundbar selbst und einen dedizierten Subwoofer mit einem 10-Zoll-Chassis.

Mit einem Preis von 999 Euro gehört die Creative SXFI Carrier in die gehobene Kategorie der Soundbars. Ob der holografische Sound wirklich bei den Nutzern ankommt, klären wir auf den nachfolgenden Seiten.