HYTE hat die THICC Q80 Trio, eine 360-mm-Version seiner ersten All-in-One-Flüssigkeitskühlung (AIO), sowie die THICC P60 Duo und eine neue Serie seiner THICC FP12-Lüfter angekündigt.

Die THICC Q80 Trio will dank eines 360 mm langen und 52 mm starken THICC Ginormous Heat Exchangers die Konkurrenz an Flüssigkeitskühlern hinter sich lassen. Die vergrößerte Kupferkühlplatte der 2. Generation soll mit einer 50 % höheren Lamellenabdeckung und einem verbesserten Flüssigkeitsflussweg die Temperaturen nochmals messbar senken können. Zudem hat das im Lieferumfang enthaltene THICC FP12 Trio eine neue Optik, die die Lüfter in einen einzigen Rahmen integriert und die Wärme mit einem optimalen Leistungs-/Lärmverhältnis abführen will.

Über der Kühlplatte befindet sich außerdem ein auffälliges 5 Zoll großes Ultraslim-IPS-Display mit einem 42-Pixel-qRGB-Array auf der Rückseite, das das System mit allerhand Farben zum Leben erwecken will. Die THICC Q80 Trio wird zudem ein Nexus Link Primary Node sein, der bis zu 18 Geräte auf einem Kanal und bis zu 36 Geräte auf beiden verfügbaren Kanälen verbinden können soll. Erhältlich sein wird die AIO in den Farben Pitch Black und Panda.

Die THICC P60 Duo bildet die zweite 240-mm-AIO von HYTE und bietet die gleiche Leistung wie die THICC Q60 in einem neuen Design und zu einem günstigeren Preis. Der enthaltene THICC FP12 Duo verfügt über eine aufgefrischte und ebenfalls omnidirektionale Ästhetik und will ähnlich performant wie die THICC FP12 Trio angieren.

Die installierten Projektorlinsen der Serie sammeln gestreute qRGB-Lichtstrahlen und bündeln diese in einem Strahl, der das gesamte System in Farbe tauchen soll, ohne dass zusätzliche LED-Streifen dafür installiert werden müssen. Mit Nexus Link kann die THICC P60 Duo zudem ihrerseits die Kühlung und Beleuchtung eines ganzen Systems über ein einziges Kabel mit bis zu 18 Geräten an einem Anschluss oder bis zu 36 Geräten über Typ-C- und Typ-M-Kanäle steuern. Sie wird in den Farben Panda und Pitch Black erhältlich sein.

Die neuen THICC FP12 Duo und Trio von HYTE wollen mit ihrer auffälligen Ästhetik für einen ununterbrochenen visuellen Fluss sorgen, ohne dass dabei die Leistung auf der Strecke bleiben soll. Das effiziente und nahtlose Design integriert alle Lüfter in einen einzigen Rahmen und macht Anschlüsse überflüssig, was die Installation vereinfachen möchte. Die glasfaserverstärkten Flüssigkristallpolymer-Lüfterblätter erzeugen laut Hersteller einen Luftstrom von 105,8 CFM und einen statischen Druck von 8,14 mm-H2O. Die integrierten Wärme- und Positionssensoren sollen zudem eine intelligente systemweite Kühlungssteuerung mit dynamischem Sensor-Input/Output-Mapping und individuellen Kurven für jeden einzelnen Lüfter mit der HYTE Nexus Software erlauben. Mit Nexus Link können sich die Lüfter einfach magnetisch über Type-M zusammenstecken lassen. Auch hier gibt es die Farbvarianten Panda und Pitch Black.

Die THICC Q80 Trio wird voraussichtlich im August 2024 erhältlich sein, die THICC P60 Duo im September 2024. Die THICC FP12 Duo und Trio sollen ihrerseits voraussichtlich ab August 2024 zur Verfügung stehen.