Völlig überraschend hat NVIDIA soeben verkündet, dass man die GeForce RTX 4080 mit 12 GB Grafikspeicher nicht auf den Markt bringen wird. Erst vor wenigen Tagen hatte man weitere Benchmarks zur GeForce RTX 4080 mit 12 und 16 GB veröffentlicht, die einen teilweise recht großen Abstand zwischen beiden Karten zeigen. Dementsprechend war der identische Modellname abermals in die Kritik geraten. Dies hat sich NVIDIA nun auch selbst eingestanden:

"The RTX 4080 12GB is a fantastic graphics card, but it’s not named right. Having two GPUs with the 4080 designation is confusing.

So, we’re pressing the “unlaunch” button on the 4080 12GB. The RTX 4080 16GB is amazing and on track to delight gamers everywhere on November 16th."

Die GeForce RTX 4080 mit 16 GB Grafikspeicher soll am 16. November auf den Markt kommen.

Die GeForce RTX 4080 mit 12 GB sollten die AD104-GPU verwenden, während das Modell mit 16 GB auf die AD103-GPU setzen wird. NVIDIA wird keine GPUs wegwerfen müssen, stattdessen wird man früher oder später eine GeForce RTX 4070 vorstellen, die uns dann bereits sehr bekannt vorkommen wird. Es dürfte dann also die wenigsten überraschen, wenn die GeForce RTX 4070 der GeForce RTX 4080 mit 12 GB entsprechen wird.