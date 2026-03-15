Werbung

Die OfficePal KB70W positioniert sich als mechanische Full-Size-Tastatur im klassischen 3-Block-Layout. Sie richtet sich primär an Nutzerinnen und Nutzer im Büro- und Produktivumfeld, die Wert auf ein vollständiges Tastenfeld, ein angenehmes Tippgefühl und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten legen.

Für den Test standen zwei Varianten der Tastatur zur Verfügung: eine Version mit linearen Standard-Schaltern sowie eine Silent-Version mit auf geringere Geräuschentwicklung ausgelegten Schaltern.

Innerhalb des Office-Segments soll die Tastatur eine höherwertige Rolle einnehmen und greift dafür Konzepte auf, die man sonst eher aus dem Custom-Keyboard-Bereich kennt. Dazu zählen unter anderem ein Gasket-Mount-Aufbau sowie eine Hot-Swap-fähige Schalteraufnahme.

Die OfficePal KB70W kombiniert diese Ansätze mit einem Dual-Mode-Betrieb für kabelgebundene und kabellose Nutzung sowie der Unterstützung der Open-Source-Software VIA, um Funktionalität und Layout flexibel anpassen zu können.

Technische Details

Die OfficePal KB70W ist eine mechanische Dual-Modus-Tastatur, die sowohl kabelgebunden als auch kabellos betrieben werden kann. Sie nutzt ein klassisches 3-Block-Layout in ISO-Ausführung mit insgesamt 106 Tasten. Als Schalter kommen lineare, hot-swap-fähige Modelle mit einer Betätigungskraft von 41 g und einem Schaltweg von 2,0 mm zum Einsatz, deren Lebensdauer vom Hersteller mit mindestens 50 Millionen Anschlägen angegeben wird.

Der Aufbau basiert auf einem Gasket-Mount-Design. Dabei kommen eine Positionierungsplatte aus Polycarbonat sowie eine PU-Dämpfung zum Einsatz. Die Tastenkappen bestehen aus PBT und sind im Double-Shot-Verfahren gefertigt. Zur Ausstattung zählen zudem eine RGB-Beleuchtung mit anpassbaren Effekten und South-Facing-Ausrichtung, N-Key-Rollover-Unterstützung sowie eine maximale Polling-Rate von 1.000 Hz. Einstellungen lassen sich im internen Speicher mit einer Kapazität von 64 kB ablegen.

Im kabellosen Betrieb erfolgt die Verbindung über 2,4 GHz mit einer angegebenen Reichweite von bis zu 10 m. Die Energieversorgung übernimmt ein Lithium-Ionen-Akku mit 6.000 mAh, für den der Hersteller eine Laufzeit von bis zu 600 Stunden angibt. Alternativ ist ein kabelgebundener Betrieb über USB-C möglich, wobei ein textilummanteltes USB-C-auf-USB-A-Kabel mit 180 cm Länge beiliegt.

Die Tastatur wiegt 1.100 g ohne und 1.150 g mit Kabel bei Abmessungen von 445 x 135 x 35 mm. Unterstützt wird Windows als Betriebssystem. Zudem ist eine Nutzung an PlayStation 4 und PlayStation 5 mit funktionalen Einschränkungen möglich.