Seite 1: Vissles LP85 im Test: Schlanker Alu-Schönling mit optischen Switches

Die typische mechanische oder optisch-mechanische Tastatur ist wuchtig und wenig elegant. Ganz anders zeigt sich aber die Vissles LP85 - und zwar als flacher Aluminiumschönling, der sowohl an einem Windows-PC als auch am Mac eine gute Figur machen soll. Parallelen zum Apple Magic Keyboard sind optisch nicht zu übersehen. Neben optischen Switches kann die LP85 aber sogar eine RGB-Beleuchtung bieten und wahlweise per Bluetooth oder Kabel verbunden werden.

Das im New Yorker Stadtteil Flushing beheimatete Unternehmen Vissles ist hierzulande bisher wenig in Erscheínung getreten. Es wurde aber auch erst 2018 gegründet und hat sich vor allem auf Mac-Zubehör spezialisiert. Die neue Vissles LP85 gibt es nun sowohl mit Mac- als auch mit Windows-Layout, sie nimmt aber klar Anleihen bei typischem Apple-Design. Entwickelt wurde die Tastatur als besonders dünnes und kompaktes optisch-mechanisches Modell mit einem 75-%-Layout. Die verbauten optischen Schalter sind klickend. Trotz des edlen Designs mit Aluminiumgehäuse hat Vissles sogar noch A-RGB-LEDs integriert und dafür gesorgt, dass 19 Beleuchtungseffekte aufgerufen werden können. Die LP85 könnte also Nutzer besonders ansprechen, die eine flache und edle Designtastatur suchen, sie aber durchaus auch für Gaming nutzen wollen.

Allerdings wird sie aktuell nicht regulär im Handel, sondern im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne angeboten. Die läuft noch bis 2. Dezember und verspricht Early-Bird-Unterstützern eine LP85 für 99 Dollar (umgerechnet etwa 88 Euro). Dabei kann zwischen Windows- und Mac-Layout gewählt werden. Keine Wahl gibt es beim Sprachlayout - die LP85 gibt es bisher nur im US-ANSI-Layout. Kickstarter-Unterstützer tragen die üblichen Risiken und zusätzliche Kosten, wie sie bei der Verzollung entstehen können. Weil wir das Konzept der LP85 sehr spannend finden, haben wir uns trotz dieser Marktsituation spontan für einen Test entschieden. In Zukunft will Vissles die Tastatur auch über die eigene Seite, Amazon US und den japanischen Handel vertreiben. Der Vissles-Shop verschickt weltweit. Ob es die Tastatur auch mit deutschem Layout geben wird, hängt laut Vissles aber entscheidend davon ab, ob man hierzulande Handelspartner finden wird.

Technische Details - Vissles LP85: