Seite 1: Roundup: Drei 32-GB-DDR4-3600-Kits von Corsair, G.Skill und Kingston im Test

Es wird wieder Zeit für einen umfangreicheren RAM-Test. Insgesamt treten drei 32-GB-RAM-Kits mit einer spezifizierten RAM-Taktfrequenz von effektiv 3.600 MHz gegeneinander an. Zur Wahl standen je ein Speicherkit von Corsair, G.Skill und Kingston. Neben allgemeinen Leistungstests haben wir nun auch Gaming-Benchmarks durchgeführt.

Corsairs Vengeance RGB Pro ist im Vergleich zum G.Skill RipJawsV und Kingston HyperX Fury die einzige Variante des Round-ups, das nicht nur erhöhte Heatspreader, sondern auch RGB-LEDs mit an Bord hat. Bekanntermaßen werden die G.Skill-RipJaws-Reihe ebenfalls mit höheren Heatspreadern ausgestattet. Kingstons HyperX Fury-DIMMs bieten natürlich auch Heatspreader, die jedoch nicht weit nach oben ragen und daher gerade in Verbindung mit großen CPU-Luftkühlern sinnvoll sind.

Identisch bei allen drei Kits ist jedoch, dass diese aus zwei UDIMMs mit jeweils 16-GB-Kapazität bestehen und somit eine Gesamtspeicherkapazität von 32 GB und ein Profil (XMP) mit effektiv 3.600 MHz bieten. Dabei bringt das G.Skill-RipJaws-Kit mit CL16-19-19-39 die schärfsten Timings von Haus aus mit, währenddessen das Corsair-Kit mit CL18-22-22-42 und das Kingston-Kit mit CL17-21-21-39 spezifiziert wurde.

SPD-Programmierung und technische Eigenschaften

Alle drei Speicherkits weisen eine gute SPD-Programmierung auf, wie man anhand von Thaiphoon Burner und CPU-Z erkennen kann. Dabei sind zahlreiche Gemeinsamkeiten zu finden: Jedes DIMM besteht aus 16 8-GBit-ICs und wurde im Dual-Rank-Verfahren gefertigt. Das G.Skill- und Kingston-Speicherkit bieten unter dem Heatspreader D-Dies von SK Hynix in 17 nm, während Corsair stattdessen auf E-Dies von Micron setzt und in 19 nm gefertigt sind.

Das Extreme-Memory-Profile ist jeweils ordentlich in der Revision 2.0 hinterlegt, wobei Kingston zusätzlich auch ein XMP-Extreme-Profil mit der Ziel-Taktfrequenz von effektiv 3.000 MHz bei CL15-17-17-36-64 mit eingebunden hat.

Und so sehen die technischen Eigenschaften der drei Speicherkits aus:

Mit mindestens 174 Euro ist das G-Skill-RipJaws-V-Kit von den drei Probanden am günstigsten positioniert. Gerade einmal zehn Euro mehr müssen für das Corsair Vengeance RGB Pro eingeplant werden, das eben auch eine RGB-LED-Beleuchtung mitbringt. Für satte 208 Euro wandert das Kingston-Kit über die (virtuelle) Ladentheke.

Wir haben natürlich auch die Modulhöhe gemessen und mit 51 mm sind die Corsair Vengeance RGB Pro im Vergleich zu 31,25 mm (Standard-Höhe bei DDR4-DIMMs) ganze zwei Zentimeter höher, was gerade mit sehr groß dimensionierten CPU-Luftkühlern eine Inkompatibilität zur Folge haben kann. Mit den RipJaws V kommt G.Skill immerhin noch auf verträgliche 41 mm und Kingston ist mit 34 mm am dichtesten an der Standard-Höhe dran.