Werbung

Im Shop von Xiaomi kann jetzt das neue Smart Band 9 vorbestellt werden. Zum Gerät gibt es für Vorbesteller noch einige Vergünstigungen und Boni dazu. So wird bis zum 16. August 2024 lediglich die Anzahlung von 1,00 Euro fällig. Bis zum 19. August muss dann der Restbetrag gezahlt werden. Der endgültige Preis für das Smart Band 9 beträgt 39,99 Euro. Ein genauer Start der Auslieferung ist aktuell noch nicht bekannt.

Wer das Angebot jetzt nutzt, erhält kostenlos die Mi In-Ear Headphones Basic dazu. Diese kosten einzeln 9,99 Euro. Für eine Zuzahlung von 1,99 Euro erhalten Käufer stattdessen die Bluetooth 5.3 Redmi Buds 4 Active. Neukunden im Xiaomi-Shop können sich zudem einen 5-Euro-Gutschein mit sieben Tagen Gültigkeit sichern.

Das Xiaomi Smart Band 9 ist ein vielseitiger Fitness-Tracker. Er verfügt über ein 1,62 Zoll großes AMOLED-Display. Mit nur rund 11 mm Dicke und 15,8 g fällt das Band trotz Rahmen aus Aluminium-Legierung sehr leicht aus. Das Smart Band 9 bietet über 200 verschiedene Zifferblätter, die dem Nutzer ermöglichen, den Look des Geräts individuell anzupassen. Nutzer können aus einer Vielzahl von Armbändern in verschiedenen Farben und Materialien wählen, um den Tracker an ihren persönlichen Stil anzupassen. Ein separat erhältlicher Clip ermöglicht die Anbringung an Sportschuhen. Auch als Halskette kann der Tracker getragen werden.

Xiaomi hat das Smart Band 9 für die Nutzung im Bereich Health und Sport optimiert. Mit verschiedenen Sportmodi ausgestattet, deckt das Band etliche Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen, Radfahren, Yoga und sogar Extremsportarten ab. Zu den wichtigsten Gesundheitsfunktionen zählen die kontinuierliche Herzfrequenzmessung, die Schlafüberwachung, die Messung des Blutsauerstoffgehalts sowie die Überwachung des Stressniveaus. Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen bei typischer Nutzung. Diese lange Laufzeit wird durch den energieeffizienten Prozessor und das optimierte Betriebssystem ermöglicht. Das Gerät wird magnetisch geladen.