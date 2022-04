Seite 1: 2-in-1: AVerMedias Dualcam PW313D im Test

Mit der Dualcam PW313D präsentiert der Hersteller AVerMedia eine 2-in-1-Webcam, die in der Lage ist, gleichzeitig zwei verschiedene Perspektiven aufzunehmen. Als mögliche Einsatzszenarien nennt das Unternehmen unter anderem Videokonferenzen sowie Online-Nachhilfe. Wie sich die PW313D in der Praxis schlägt, haben wir ausprobiert.

Mit der Corona-Pandemie und den verhängten Lockdowns rückten nicht nur Onlineportale wie YouTube oder Twitch wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Digitale Meetings, die mit Teams oder Zoom durchgeführt werden, erfreuen sich aktuell ebenfalls großer Beliebtheit. Aber auch der Online-Unterricht an deutschen Schulen ist in Zeiten der Pandemie ein wichtiges Werkzeug. Insbesondere beim E-Learning kann es von Vorteil sein mit einer 2-in-1-Webcam wie der PW313D zu arbeiten. So lassen sich zum Beispiel unkompliziert handschriftliche Dokumente darstellen.

Neben den zwei Kameras verfügt die PW313D über ein doppeltes Richtmikrofon mit KI-gestützter Geräuschreduzierung. In Kombination mit der CamEngine stehen noch weitere Features bereit. Zudem ist die Dualcam sowohl mit Apples macOS als auch mit Microsofts Windows kompatibel. Bei den unterstützen UC-Plattformen finden sich alle gängigen Anbieter. Somit eignet sich die PW313D auch für alle Livestreamer, die ein Setup mit zwei Kameras benötigen.

Neben einem Intel Core-2-Duo-Prozessor mit 2,7 GHz werden außerdem mindestens 2 GB an Arbeitsspeicher benötigt, damit ein reibungsloser Betrieb der Kameras gewährleistet werden kann. Die Systemanforderungen für die CamEngine-Software von AVerMedia finden sich hier.

Technische Spezifikationen:

Paket-Abmessungen: ‎20,5 cm x 18,8 cm x 6,9 cm Gewicht des Pakets: 0,62 kg Artikelabmessungen: 19 cm x 6,6 cm x 20,4 cm Artikelgewicht: 600 g Mikrofonanzahl: 2 Kabellänge: 2 m Sensor-Typ: CMOS USB: Ja Ausrichtung des integrierten Mikrofons: Omnidirektional Eingebautes Mikrofon: Ja Befestigungstyp: Clip Schalldämpfung: Ja Field of View (links): 71°(D), 63°(H), 38°(V) Field of View (rechts): 76°(D), 67°(H), 52°(V) Unterstützte Video-Modi: 1080p (links) und 1944p (rechts) Autofokus: Ja Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: 1920x1080@30fps Kamerabildpunkte: 5 MP Maximale Video-Auflösung: 2592 x 1944 Pixel Maximale Bildfrequenz: 30 fps