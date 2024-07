Werbung

AMD hat einen neuen Technical Preview der AMD Software: Adrenalin Edition veröffentlicht (Adrenalin 24.20.01.02 Preview Driver for AFMF 2). Darin führt AMD das neue AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) ein. Bei AMD Fluid Motion Frames handelt es sich um eine Frame-Generierungstechnologie seitens AMD. Sie wurde entwickelt, um die Frameraten und flüssiges Gameplay in Spielen zu verbessern. AFMF 2 wird dabei von AMDs Radeon-RX-6000- und 7000-Grafikkarten sowie ausgewählten AMD-Ryzen-Prozessoren mit Radeon Graphics unterstützt und bietet neue Optimierungen und anpassbare Einstellungen für ein besseres Ergebnis der Frame Generation.

Darunter befinden sich etwa KI-optimierte Verbesserungen. So will AFMF 2 deutliche mehr Leistung bei der Frame-Generierung durch einen KI optimierten Algorithmus bieten. Dies soll zu einer verbesserten Glätte bei der Frame-Generierung führen. Darüber hinaus bietet AFMF 2 zwei neue Modi, in denen die optimalen Einstellungen automatisch aktiviert werden können. Fortgeschrittene Benutzer können diese außerdem an ihre Präferenzen anpassen, um mehr Kontrolle darüber zu haben, wie AFMF in ihren Spielen arbeitet.

AFMF 2 bietet zudem einen neuen "Performance"-Modus, der den Overhead von AFMF 2 reduzieren soll, um Spiele mit hohen Frameraten auf einer größeren Anzahl von Geräten zu ermöglichen. Dies will besonders vorteilhaft bei der Verwendung von AFMF 2 mit integrierten Grafikkarten sein und ist mit der Standardeinstellung "Auto" auf unterstützten AMD-Ryzen-Prozessoren mit Radeon Grafik eingeschaltet.

Die neueste Version von AFMF will außerdem erhebliche Verbesserungen bei der Reduzierung der Latenz liefern können, die durch die Frame-Generierung verursacht wird. Die Verbesserungen gelten dabei für die Verwendung von AFMF 2, unabhängig vom Einstellungsmodus, der Auflösung oder der verwendeten Hardware.

AFMF 2 unterstützt zudem nun auch den randlosen Vollbildmodus bei Verwendung von Grafikkarten der AMD Radeon RX 7000 und Radeon 700M Serie. Daneben unterstützt AFMF 2 nun Spiele, die Vulkan und OpenGL verwenden. AMD hat dabei auch die Interoperabilität mit AMD Radeon Chill aktiviert.