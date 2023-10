Werbung

Intel hat einen neuen Treiber für seine dedizierten und integrierten Grafikkarten auf Basis der Xe-Architektur veröffentlicht. Dies alleine wäre noch keine News wert, denn inzwischen veröffentlicht Intel fast wöchentlich neue Versionen mit immer neuen Optimierungen. Die Version 31.0.101.4887 aber bietet die Unterstützung der Arc A580 – einer Grafikkarte, die noch gar nicht offiziell erschienen ist.

Mit dem Start der Arc-Grafikkarten der ersten Generation alias Alchemist gab es bereits Details zu einem Modell Arc A580. Letztendlich erschienen sind aber nur die Modelle A380, A750 und A770.

Besagter Arc-Treiber in der Version 31.0.101.4887 führt nun folgenden Punkt auf: "Support for Intel Arc A580 Graphics"

Ab wann die Modelle der Arc A580 nun aber verfügbar sein werden, ist nicht bekannt. Eine offizielle Vorstellung seitens steht bislang noch aus.

Des weiteren ist diese Treiberversion der Launch-Treiber mit optimierter Unterstützung für die Spiele Call of Duty: Modern Warfare III Beta, Total War: PHARAOH und Lords of the Fallen. Hinzu kommen Verbesserungen in der Leistung für die folgenden, bereits erschienen Titel:

Starfield (DX12): Up to 117% uplift at 1080p with Ultra settings / Up to 149% uplift at 1440p with High settings

Forza Motorsport (DX12): Up to 8% uplift at 1080p with Ultra settings

F1 23 (DX12): Up to 12% uplift at 1440p with Ultra High settings / Up to 136% uplift at 2160p with Ultra High settings

Der Download des Arc-Treiber in der Version 31.0.101.4887 ist direkt bei Intel möglich.