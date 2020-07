GeForce RTX: Bundle mit Death Stranding und passender Treiber

Wer die Anschaffung einer GeForce-RTX-Grafikkarte plant, kann sich womöglich über einen kleinen Bonus freuen. Für eine begrenzte Zeit erhalten Käufer von GeForce-RTX-Grafikkarten, PCs und Laptops die Konsolenumsetzung Death Stranding von Kojima Productions als Steam-Code. Außerdem veröffentlicht NVIDIA einen neuen Game-Ready-Treiber, der unter anderem Death Stranding unterstützt.

Vor einigen Tagen kündigten NVIDIA und Kojima Productions die Unterstützung von DLSS 2.0 an. Damit soll selbst eine GeForce RTX 2060 in der Lage sein, in einer 4K-Auflösung 60 FPS zu liefern.

Um einen Download-Code für Death Stranding zu erhalten muss eine geeignete Grafikkarte mit GeForce RTX 2080 Ti, 2080 Super, 2080, 2070 Super, 2080, 2070, 2060 Super oder 2060 für den Desktop oder im Notebook erstanden werden. Das Bundle startet ab sofort und ist bis zum 29. Juli 2020 erhältlich. Alle Informationen zur Qualifikation an der Aktion hält NVIDIA auf einer Aktionsseite vor.

Wir haben uns inzwischen einen eigenen Eindruck von Death Stranding mit DLSS 2.0 verschaffen können. Dazu haben wir auch Benchmarks mit den kompatiblen GeForce-RTX-Grafikkarten durchgeführt. Zusätzlich haben auch einige Radeon-RX- und GeForce-GTX-Grafikkarten durch den Benchmark geschickt. Die Ergebnisse dürfen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht veröffentlichen.

Im Rahmen der Tests spielt natürlich die Bildqualität eine wichtige Rolle. DLSS 2.0 soll eine mindestens gleichwertige, wenn nicht gar bessere Qualität bieten, als ein Rendering in nativer Auflösung. Zudem unterstützt Death Stranding das FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening und Upsampling (CAS), welches ein offener Standard von AMD ist, der allerdings ohne eine Machine-Learning-Komponente auskommt.

Death Stranding erscheint am 14. Juli. Dann werden wir auch mit einer Leistungsanalyse aufwarten können.

GeForce Game Ready 451.67

Passend zur Aktion hat NVIDIA mit dem GeForce 451.67 einen Game-Ready-Treiber veröffentlicht. Dieser unterstützt nicht nur Death Stranding, sondern auch Horizon Zero Dawn und F1 2020.

Der neue Treiber beinhaltet außerdem die Unterstützt für neue G-Sync-Compatible-Displays, die die Mindestkriterien für die Variable Refresh Rate (VRR) erfüllen. Unterstützt werden der Dell S2721HGF, S2721DGF und der Lenovo G25-10.