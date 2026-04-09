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Letztes Jahr kündigte IO Interactive an, dass man an einer neuen James-Bond-Umsetzung arbeite. Wir konnten hinter den Kulissen der gamescom einen ersten Blick auf Gameplay-Szenen werfen. Erscheinen sollte der Titel ursprünglich bereits im März 2026.

Mittlerweile wurde das Spiel auf den 27. Mai 2026 verschoben. Nun haben die Entwickler in einem Post auf X verkündet, dass am geplanten Datum nur die Versionen für PlayStation, Xbox Series X/S und PC erscheinen werden. Die angekündigte Switch-2-Version von 007 First Light kommt laut dem Post etwas später im Sommer 2026. Ein genaues Datum wurde allerdings nicht genannt.

Eine Erklärung für die Verzögerung enthält der Post nicht. Einige vermuten jedoch, dass es generell schwierig ist, aktuelle Titel auf die Switch 2 zu portieren. So ist die entsprechende Version des Spiels bis heute nicht erschienen, obwohl Borderlands 4 auf den anderen Plattformen bereits im September 2025 veröffentlicht wurde.

Alle Nicht-Nintendo-Spieler können also vermutlich am 27. Mai in das Abenteuer starten. 007 First Light erzählt die Anfänge des berühmten MI6-Agenten. Dabei schlüpfen sie in die Rolle von James Bond, der die berüchtigte Nummer 007 noch nicht erhalten hat. Stattdessen fängt er gerade als Rekrut des MI6 an. Wer sich das Spiel vorbestellen möchte, kann dies bereits zum Preis von 69,99 Euro auf Steam tun.