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2024 wurde eine Remastered-Edition der ersten drei Tomb-Raider-Spiele veröffentlicht. Ein Jahr später erschien auch eine Remastered-Sammlung mit den Teilen vier bis sechs. Obwohl es sich nur um ein Remaster und kein komplettes Remake handelt, kamen die Spiele durchaus gut an. Das Set mit den ersten drei steht auf metacritic auf einem Metascore von 75 und einem User Score von 7,7. Auf Steam stand die Bewertung bisher auf einem Schnitt von Sehr Positiv. Seit dem Release des letzten Updates hat sich dies jedoch geändert.

Der Schnitt der kürzlich abgegebenen Rezensionen liegt mittlerweile bei einem vernichtenden Schnitt von Größtenteils Negativ. Während vor Release des kostenlosen Updates einer der Hauptkritikpunkte die stark veraltete Steuerung war, kommen nun mehr und mehr Beschwerden darüber auf, dass man den Spielern minderwertige KI-Inhalte vorgesetzt hat.

Das neue Update bringt dabei einen neuen Spielmodus, 15 neue Achievements und zehn neue Outfits. Letztere sind der Stein des Anstoßes. Die recht exzentrischen Kostüme wecken bei vielen Fans den Eindruck, dass Aspyr hier auf generative KI zurückgegriffen hat, um diese zu entwerfen. Außerdem findet sich in den Kommentaren mehrfach der Vorwurf, dass das neue Update einige neue Bugs ins Spiel gebracht hat, statt alte zu beheben.

Weniger kontrovers ist der neue Herausforderungsmodus. Dieser erlaubt es Spielern, sich klassischen Levels mit neuen Einstellungen zu stellen. Es können Einschränkungen an Laras Lebensbalken vorgenommen werden oder man stellt ein, dass man mit zusätzlichen Waffen startet. Auch die Zahl der Feinde lässt sich verändern. Wer es gerne etwas leichter möchte, kann sich selbst mit mehr Munition und Medipacks ausrüsten oder den Sauerstoff unter Wasser auf unbegrenzt stellen. Ein Rating gibt Auskunft darüber, wie schwierig der Level nach der Anpassung ist. Die vollständigen Patchnotes finden sich auf Steam. Dort gibt es das Paket aktuell auch um 50 Prozent reduziert zum Preis von 14,49 Euro.