Werbung

Resident Evil: Requiem ist gerade erst erschienen. Seit dem 27. Februar 2026 ist das Spiel verfügbar. Wir haben bereits einen näheren Blick auf das Spiel geworfen und auch einen Technik-Check gemacht. Nun hat Koshi Nakanishi, Director des Spiels, auf X bestätigt, dass sich schon eine Story-Erweiterung für das Spiel in Entwicklung befindet. Dies dürfte unter anderem durch die guten Kritiken begründet sein, die das Spiel erhalten hat. So steht der Titel auf metacritic auf einem Metascore von 89 und einem User Score von 9,5.

In dem Video, das Nakanishi nun veröffentlicht hat, bedankt er sich für den Support der Fans. Er kündigt an, dass man das Spiel in der kommenden Zeit mit neuen Updates versorgen werde. So soll es bereits im Mai 2026 ein neues Mini-Spiel für den Titel geben. Was genau die Fans erwartet, wird noch nicht näher erörtert. Ein Fotomodus soll ebenfalls integriert werden.

Gegen Ende des Videos wird noch ein DLC für Resident Evil: Requiem bestätigt. Dieser trägt aktuell noch keinen Namen. Nakanishi bestätigt, dass die Erweiterung sich bereits in der Entwicklung befindet. Man bräuchte aber noch einige Zeit und Fans sollten sich etwas gedulden. Ein Release des DLC wird also noch etwas auf sich warten lassen.

Der neue Teil der Horror-Reihe will Action- und Horror-Elemente miteinander kombinieren. Spieler übernehmen die Rolle der FBI-Agentin Grace Ashcroft, die neu im Franchise ist. Außerdem schlüpfen sie in die Haut des Resident-Evil-Veteranen Leon S. Kennedy. Während Grace eher auf Schleichen und Heimlichkeit setzt, steht Leon für Action und Schießereien. Im Verlauf der Story verschlägt es die Spieler auch zurück in die Stadt Raccoon City, in der die Spiele 1996 ihren Anfang nahmen. Auf Steam gibt es den Titel aktuell für 69,99 Euro. Die Deluxe-Edition kostet 79,99 Euro. Darin enthalten sind neben mehreren Waffen- und Charakterskins auch zwei neue Filter, die dem Spiel einen neuen Look verleihen sollen.