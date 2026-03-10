Werbung

Beim Publisher Electronic Arts sind Entlassungen in mehreren Teams rund um die Entwicklung der Battlefield-Reihe erfolgt. Betroffen sind nach Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens Mitarbeiter verschiedener Studios, darunter Criterion Games, DICE, Ripple Effect Studios und Motive Studio. Eine genaue Zahl der gestrichenen Stellen wurde bislang nicht genannt.

Die Entlassungen stehen laut Unternehmensangaben im Zusammenhang mit einer organisatorischen Neuausrichtung innerhalb der Battlefield-Teams. Ziel sei es, die Entwicklung stärker auf zentrale Prioritäten der Community auszurichten. Trotz der personellen Einschnitte bleiben alle vier beteiligten Studios aber weiterhin aktiv und arbeiten an der Weiterentwicklung der Reihe.

Im Mittelpunkt der laufenden Arbeiten steht der Shooter Battlefield 6, der nach seiner Veröffentlichung weiterhin als Live-Service-Spiel betrieben wird. Das Spiel erhielt nach dem Start mehrere Updates und inhaltliche Erweiterungen, die sowohl technische Anpassungen als auch neue Spielinhalte umfassen. Electronic Arts betont, dass die Marke Battlefield weiterhin eine der wichtigsten Reihen im Portfolio des Unternehmens darstellt.

Zum Marktstart erzielte Battlefield 6 starke Verkaufszahlen. Innerhalb der ersten drei Tage wurden weltweit rund sieben Millionen Exemplare verkauft, was den erfolgreichsten Launch der Serie darstellt. In den Vereinigten Staaten entwickelte sich der Titel zudem zum meistverkauften Spiel des Jahres 2025.

Trotz des erfolgreichen Starts kam es in den Monaten nach der Veröffentlichung zu zunehmender Kritik aus der Community. Mehrere Updates wurden von Spielern kritisch aufgenommen. Beanstandet wurden unter anderem Anpassungen an Bewegungsmechaniken, kosmetische Inhalte sowie die Integration generativer KI bei der Erstellung bestimmter Spielobjekte. Auch das Monetarisierungsmodell und die Geschwindigkeit neuer Inhaltsupdates wurden wiederholt diskutiert.