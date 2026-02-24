Werbung

Vor einer Woche hat Ubisoft mit dem "Meisterhaften Mosaike Paket" das erste kosmetischen DLC für Anno 117: Pax Romana ankündigt und wenig später offiziell verfügbar gemacht. Nun hat die Spieleschmiede in einem Live-Action-Teaser-Trailer erneut für frischen Wind für die Anno-Community gesorgt.

Das nicht ganz vier Minuten lange Video zeigt drei Protagonisten der unterschiedlichen Bevölkerungsstufen des Spiels – Liberti, Equites und Patrizier – im Außenbereich einer Taverne, die sich über die bevorstehenden Aufgaben für den Statthalter des Römischen Reichs unterhalten. Was auf den ersten Blick wie eine harmlose Unterhaltung wirkt, enthält bei näherer Betrachtung eine ganze Reihe konkreter Gameplay-Hinweise zu kommenden DLC-Erweiterungen des Spiels.

Der Year-1-Pass umfasst insgesamt drei große inhaltliche Erweiterungen, die sich gleichmäßig auf das Jahr 2026 verteilen und durch kosmetische Zusatzpakete ergänzt werden. Den Anfang machte bereits das oben genannte Paket, die eigentlichen inhaltlichen Erweiterungen dürften ab April folgen – und über sie hat der Teaser-Trailer nun erstmals substanzielle Hinweise gestreut.

Der erste große DLC "Verheißung des Vulkans" soll die bislang größte Insel in der Geschichte der Anno-Reihe ins Spiel bringen, die in der Provinz Latium angesiedelt ist. Der Teaser-Trailer bestätigt, was Fans bereits spekuliert hatten: Der Vulkan auf der Insel ist aktiv, kann ausbrechen und Teile der aufgebauten Städte in Brand setzen. Ähnlich wie dies einst dem antiken Pompeji passiert ist. Das Risiko trägt jedoch eine spielmechanische Belohnung: Die ausgebrachte Vulkanasche befruchtet die umliegenden Felder und kann die Ernteerträge massiv steigern. Als neue Gottheit zieht zudem Vulcanus ins Pantheon ein.

Der zweite DLC "Das Hippodrom" könnte im Sommer folgen und dreht sich um das längste Bauwerk, das bislang in einem Anno-Spiel realisiert wurde. Dieses ist dem Circus Maximus nachempfunden und soll in Anno 117 als imposante Rennbahn dienen, auf der verschiedene Veranstaltungen ausgerichtet werden können, um Ansehen in der Bevölkerung zu generieren – ähnlich wie dies beim bereits vorhandenen Kolosseum der Fall ist.

Der dritte DLC mit dem Namen "Erwachen des Deltas" soll das umfangreichste Jahrespaket für das beliebte Aufbauspiel werden und dürfte im Spätherbst erscheinen. Dieses soll eine vollständig neue Provinz einführen, die vom antiken Ägypten inspiriert ist: eine Mischung aus Wüstenlandschaft und fruchtbarem Flussdelta, mit neuen Bevölkerungsstufen, Produktionsketten, Gottheiten und Militäreinheiten. Der Teaser klärt dabei eine zentrale Fan-Frage: Pyramiden lassen sich in Ägypten nicht bauen – historisch korrekt, da diese Jahrtausende vor der römischen Herrschaft entstanden. Die Bauwerke kommen trotzdem ins Spiel und können repariert und damit spielmechanisch genutzt werden. Außerdem bestätigt der Trailer, dass der Nil regelmäßig überschwemmt: Ähnlich wie beim Vulkan bedeutet das einerseits Risiko und Schäden, andererseits eine enorme Steigerung der landwirtschaftlichen Fruchtbarkeit.

Abseits der DLC-Neuigkeiten hat Ubisoft zudem ein kostenloses Spielwochenende für Anno 117 angekündigt: Vom 26. Februar bis zum 2. März 2026 ist das Aufbauspiel auf PC über Ubisoft Connect sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S kostenlos spielbar.