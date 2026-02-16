Werbung

Anno 117: Pax Romana bekommt mit dem "Meisterhaften Mosaike Pack" seinen ersten kosmetischen DLC, der am 19. Februar für 7 Euro erscheinen und für Nutzer des Season-Passes kostenlos sein wird. Der erste Content-DLC für das beliebte Aufbauspiel widmet sich der Verschönerung von Städten durch farbenfrohe Mosaike, neue Bodenplatten und Mauern sowie durch neue Gebäude-Skins – inspiriert von römischen und keltischen Motiven. Parallel dazu rollen die Entwickler Patch 1.4 mit Bugfixes aus, dessen vollständige Releasenotes am 18. Februar folgen sollen. Beides soll sowohl für die PC-Fassung als auch für die Konsolen-Version erscheinen.

Im Entwickler-Blog hat man den ersten DLC nun offiziell vorgestellt. Demnach stehen vordergründig Mosaike im Mittelpunkt: Vier große 3x3-Ornamente wie das "Mosaik mit prächtigem Garten", das "Latiummosaik", das "Mosaik mit Sol Magnificus" oder das "Mosaik mit heiligem Baum" lassen Plätze und Innenhöfe im neuen Glanz erstrahlen. Die Künstler Rolf und Laura erklären im DevBlog den aufwendigen Prozess: Von groben Skizzen über Graustufen bis hin zu den finalen Kacheln, war es ein langwieriger und aufwendiger Prozess.

Neben den Mosaiken kommen 20 neue Bodenplatten hinzu – von rustikalem Stein über Marmorfliesen bis zu farbintensiven Mustern in Lila, Rot und Grün, wobei es unterschiedliche Varianten für die einzelnen Rohstoffe wie Marmor oder Granit und natürlich verschiedene Versionen für die Albion- und Römer-Siedlungen geben wird. Ergänzt werden diese durch zwei neue Mauersysteme: die "Gartenmauer mit Tor der Helden" für die Römer und die "Oppidum-Mauer mit Druwids-Tor" für die Kelten". Außerdem rundet sich das Paket mit Skins für das Forum und das Badehaus ab.

Damit beschränkt sich der erste DLC für Anno 117 auf kosmetische Inhalte ohne große inhaltliche Erweiterungen. Die sind erst für kommende Inhaltsupdates geplant – zumindest ist Ubisoft bei früheren Serienteilen ähnlich verfahren. Heiß erwartet wird hier unter anderem der Circus Maximus.