Werbung

Mit dem Analogue 3D will Hersteller Analogue der Nintendo-64-Ära eine zweite Chance geben. Die Konsole kann die Originalspiele dabei in 4K wiedergeben. Spieler sind natürlich auch nicht mehr auf alte Röhrenbildschirme angewiesen. Als FPGA-Konsole bietet der Analogue 3D eine extrem genaue Reproduktion der Hardware, zahlreiche Bildfilter und flexible Anzeigeoptionen. Das Gerät richtet sich vorwiegend an Enthusiasten, die die alten Spiele auf neuen Geräten erleben wollen und trotzdem auf möglichst authentisches Spielgefühl setzen.

Zum Release im Jahr 2000 veröffentlichte Nintendo das N64 in mehreren grellen Farbvarianten. Erhältlich waren beispielsweise Jungle Green, Ice Blue, Fire Orange oder Watermelon Red. Der Konzern entwickelte damals aber auch einige weitere Versionen, die nur als Prototypen existieren und nie in den Handel kamen. Analogue hat nun angekündigt, dass man eben diese Farben für den 3D veröffentlichen will.

Erscheinen sollen die neuen Varianten als limitierte Sonderauflage. Als Vorlage dienen die unveröffentlichten Farben von damals, die man möglichst exakt nachahmen möchte. Geplant sind insgesamt fünf neue Farbvarianten. Diese erscheinen in Extreme Green, Atomic Purple, Ocean, Ghost und Glacier. Einige dieser Töne sind Nintendo-Fans vielleicht schon bekannt. Sie kamen bei einigen Modellen des Game Boy oder seltenen Controllern zum Einsatz. Die restlichen Farben werden jedoch erstmalig umgesetzt. Laut Hersteller dauerte es über ein Jahr, die Farben exakt an die ursprünglichen, nie veröffentlichten Prototypen anzupassen.

Die limitierten Analogue-3D-Modelle erschienen am 9. Februar 2026. Analogue spricht hier nur von geringer Stückzahl, nennt aber keine genauen Zahlen. Verfügbar sind die Geräte für 299,99 US-Dollar. Zeitgleich veröffentlicht 8BitDo eine Sonderedition des 8BitDo 64 Bluetooth Controllers in den gleichen Farben für 44,99 US-Dollar. Der Controller wird jedoch erst ab April ausgeliefert.