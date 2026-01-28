Werbung

Schon 1995 veröffentlichte Ubisoft mit Rayman ein Jump’n’Run, das für viele Fans bis heute als Kultspiel zählt. Der letzte Serienteil erschien 2013 mit Rayman Legends. Seitdem war es bis auf einige Neuveröffentlichungen ruhig um die Reihe geworden. Zum 30. Geburtstag des Titelhelden verkündete Ubisoft im letzten September, dass man an einer Zukunft der Marke arbeitet. Nun gibt es neue Hinweise zu diesem Projekt.

Auf der australischen Klassifizierungswebsite ist ein bislang unangekündigtes Spiel mit dem Titel Rayman 30th Anniversary Edition aufgetaucht. Auch wenn eine offizielle Bestätigung von Ubisoft noch aussteht, gilt der Eintrag als recht zuverlässiger Hinweis darauf, dass sich tatsächlich etwas in der Entwicklung befindet. Laut dem Rating soll die Anniversary Edition für Nintendo Switch und PlayStation 5 erscheinen. Als Entwickler und Publisher wird Atari geführt. Die Marke gehört jedoch weiterhin Ubisoft. Atari hat in der Vergangenheit bereits mehrfach physische Editionen, Neuauflagen oder Remaster bekannter Spiele vertrieben.

Inhaltlich gibt der Eintrag allerdings kaum Auskunft, was die Fans von dem Spiel erwarten können. Abgesehen von der Einstufung mit sehr milder Gewalt liefert das Rating keine Hinweise darauf, ob es sich um ein Remaster, eine Sammlung älterer Teile oder womöglich sogar um neue Inhalte handelt. Details zum Umfang oder zur Ausrichtung der Anniversary Edition bleiben damit vorerst offen.

Angesichts kürzlicher Probleme bei Ubisoft überrascht es, dass Rayman davon scheinbar nicht betroffen ist. So wurde zuletzt auch das lange verschobene Prince of Persia: The Sands of Time Remake gecancelt. Wer den letzten Rayman-Teil noch nachholen möchte, kann Rayman Legends unter anderem auf Steam zum Preis von 19,99 Euro erstehen. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar. Im Bundle mit den verrückten Rabbids und Rayman Origins werden 31,47 Euro fällig.