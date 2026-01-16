Werbung

Zum Start von Helldivers 2 im Februar 2024 übertraf der Titel die Vorstellungen der Entwickler bei weitem. Entsprechend konnte man bei den Game Awards 2024 auch die Preise als bestes Multiplayer-Spiel und bestes fortlaufendes Spiel ergattern. Auf der CES 2025 wurde eine Verfilmung angekündigt. Inhaltlich erinnern besonders die selbstironischen Zwischensequenzen und die allgemeine Handlung an Starship Troopers.

Der neueste Blog-Eintrag der Entwickler kündigt nun den Start der nächsten Kriegsanleihe an. Dabei handelt es sich um das Battle-Pass-System des Spiels. Die kostenpflichtige Kriegsanleihe Zensiertes Regiment wird ab dem 20. Januar im Spiel zu finden sein. Thematisch geht es um verdeckte Expeditionen in den Randgebieten der Galaxie. Zensiertes Regiment bietet zwei neue Primärwaffen. Das R-72-Censor ist ein Präzisionsgewehr für mittlere Distanzen mit integriertem Schalldämpfer. Mit dem AR-59-Schalldämpfer wartet ein vollautomatisches Sturmgewehr mit fest montiertem Schalldämpfer. Hinzu kommt die P-35-Re-Educator als Sekundärpistole, die Pfeile verschießt. Jedes Projektil setzt eine Chemikalie frei, die bei organischen Zielen ein Delirium und bei anorganischen Zielen eine deliriumähnliche Fehlfunktion auslöst.

Wem heimliches Vorgehen nicht liegt, der kann mit der Taktikausrüstung B/MD-C4-Paket auch den Kommando-Weg einschlagen. Dieser Rucksack enthält sechs C4-Haftladungen und einen kabellosen Zünder, mit dem sie entweder einzeln oder gleichzeitig gesprengt werden können. Als Equipment wartet die TM-01-Ködermine, eine Anti-Personen-Wurfmine, die an Oberflächen haftet und Licht und Geräusche abgibt, um Ziele im Umkreis anzulocken. Sobald sie in unmittelbarer Nähe sind, detoniert die Mine.

Zum Umfang gehören auch zwei Panzerungen und zwei Umhänge. Es warten die leichte RS-89-Schattenvorbild-Panzerung und die mittlere RS-67-Null-Chiffre-Panzerung. Beide Panzerungen bieten die passive Fähigkeit Reduzierte Signatur. Die Panzerungen passen zu den Umhängen und Spielerkarten Säulen des Abgrunds und Triangulationsschleier. Alle Informationen finden sich im Blog.