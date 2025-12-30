Werbung

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und die Branche blickt auf ein Jahr mit einigem Auf und Ab zurück. Auf GamesIndustry.biz werden die wichtigsten Entwicklungen der Spieleindustrie in einer umfangreichen Übersicht zusammengefasst und für Gamer, Entwickler sowie Analysten gleichermaßen aufbereitet. Laut dem Jahresüberblick erreichte der globale Videospielmarkt im Jahr 2025 ungefähr 197 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum von etwa 7,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Werte übersteigen frühere Prognosen teilweise deutlich.

Ein signifikanter Anteil des Marktwachstums ist dabei weiterhin auf den Mobile-Sektor zurückzuführen. Mobile Games generierten schätzungsweise rund 108 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von etwa 7,7 % gegenüber 2024 bedeutet und unterstreicht, dass dieser Bereich auch nach der Pandemie weiter stabil wächst. Der PC-Bereich verzeichnete ein überdurchschnittliches Wachstum von circa 10,4 %, während der Konsolenmarkt trotz eines moderaten Zuwachses weiterhin stabil blieb.

Untersucht wurden auch die Top-Titel nach Region. In den USA sicherte sich hier Battlefield 6 den ersten Platz. In UK und Japan erreichte Mario Kart World Platz Eins. Bei den mobilen Spielen nach Download-Zahlen liegt Roblox mit 288 Millionen weltweit auf dem Spitzenplatz. Ebenfalls interessant ist der Blick auf die Auswertung der Berichterstattung. So wurde laut dem Artikel über kein Spiel mehr berichtet als über GTA 6. Fast 30.000 Artikel wurden registriert. Dicht gefolgt von Battlefield 6. Auf Platz drei liegt Fortnite. Auf Platz 15 findet sich sogar noch Cyberpunk 2077 mit fast 12.000 Artikeln.

Bei den Firmen, über die geschrieben wurde, liegt Nintendo mit 236.351 Artikeln auf dem Top-Platz. Gefolgt wird der Konzern von Xbox und Playstation. Microsoft liegt noch einmal getrennt von Xbox auf Platz vier und Sony auf der Fünf. Nach NVIDIA folgen die großen Publisher, Twitch und Valve. Trotz des positiven Gesamtbilds bleiben auch große Herausforderungen bestehen. Die Industrie sah 2025 wesentliche Stellenabbauten und Umstrukturierungen in zahlreichen Entwicklungsstudios.