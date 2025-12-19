Werbung

Bereits 2022 kündigte Publisher und Entwickler Nacon ein neues Spiel im Terminator-Franchise an. In Terminator: Survivors sollten die Spieler sich mit den bekannten Killer-Maschinen messen und, wie der Name bereits vermuten lässt, ums Überleben kämpfen.

Ursprünglich sollte das Spiel im Oktober 2024 in den Early Access starten und zu einem späteren Zeitpunkt in Gänze veröffentlicht werden. Noch im Jahr 2024 erfolgte dann die erste Verschiebung. Der Titel sollte noch vor dem Jahr 2026 erscheinen. da diese Frist nun recht eng wird, hat man sich erneut zum Schicksal von Terminator: Survivors geäußert. Am 16. Dezember gab Creative Director Marco Ponte auf Steam ein Update.

Das Spiel hat nun keine Frist mehr, innerhalb derer es erscheinen soll. Eine Early Access Phase ist auch nicht mehr geplant. Stattdessen soll der Titel als vollständiges Spiel erscheinen, sobald er fertig ist. Wann das jedoch sein wird, bleibt ungewiss. Auch am Inhalt des Spiels wird es gravierende Änderungen geben. Ursprünglich sollte man die Wahl haben, ob man sich alleine oder mit Freunden in die zerstörte Welt wagt. Im neuesten Statement gab Ponte nun aber auch bekannt, dass man zu dem Schluss gekommen sei, den Multiplayer komplett zu streichen. Zu diesem Schritt habe man sich entschlossen, um Spielern bestmögliches Shooter- und Erkundungs-Gameplay zu bieten.

Das volle Statement findet sich als Blogeintrag auf Steam. Wer möchte, kann sich den Titel bei Steam auf die Wishlist setzen. In Terminator: Survivors erleben die Spieler die Ereignisse vier Jahre nach dem Tag des Jüngsten Gerichts. Sie verlassen die Bunker und finden eine komplett zerstörte Welt vor, die von den Skynet-Robotern beherrscht wird. Das Spiel wirbt mit Basisbau und übermächtigen Gegnern. Im Spiel sollen auch bekannte Charaktere aus den Filmen vorkommen. Allen voran natürlich der T-800, der seinerzeit von Arnold Schwarzenegger verkörpert wurde.