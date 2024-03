Werbung

Auf seiner hauseigenen Show stellte Entwickler Nacon diese Woche kommende Spiele und Hardware vor. Darunter auch ein Titel, der 2022 zum ersten mal erwähnt wurde. Damals hatte man angekündigt, einen Survival-Titel im Terminator-Universum veröffentlichen zu wollen. Verantwortlich dafür sollte Nacons Niederlassung in Mailand sein. Nun hat das Spiel einen Namen und einen Trailer erhalten.

Terminator: Survivors soll noch in diesem Jahr in den Early Access starten. Zunächst wird das Spiel nur auf dem PC verfügbar sein. Konsolenveröffentlichungen sollen mit dem Release der finalen Fassung folgen. Am 24. Oktober 2024 soll es losgehen. Typisch für das Genre können Spieler sich nicht nur im Kampf gegen die Maschinen bewähren. Vielmehr ist es auch möglich, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, wenn man online spielt. Alternativ kann man sich auch mit anderen zusammenschließen. Wer keine Lust auf andere Spieler hat, kann sich für den Solo-Modus entscheiden. Für den Überlebenskampf müssen Ressourcen gesammelt und damit eine Basis errichtet werden. Genauere Informationen über die Bau-Optionen gibt es aktuell noch nicht. Zur schnelleren Bewegung in der Welt wird es auch Fahrzeuge geben.

Was die Geschichte angeht, verspricht Nacon auf der offiziellen Steam-Seite, dass man sich getreu der Vorlage orientieren wird. Neben anderen Spielern wird die Hauptbedrohung im Spiel natürlich die Herrschaft der Killermaschinen sein, die drohen, die Menschheit auszurotten. Zeitlich steigt man nach der Machtübernahme der Maschinen 2009 in die Handlung ein. Es geht allerdings los, bevor die Widerstandsgruppe um den berühmten John Connor gegründet wurde.

Nacon verspricht eine offene Spielwelt. Der direkte Angriff wird häufig nicht die beste Variante sein. Vielmehr sollen Spieler auch auf Schleichtaktiken und Fallen setzen müssen, um die übermächtigen Maschinen besiegen zu können. Der Titel kann jetzt schon bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.