Anfang des Jahres stellte Entwickler und Publisher Nacon Namen und Early-Access-Start für ihr neues Spiel im Terminator-Universum vor. Schon 2022 wurde bekannt, dass der französische Konzern an einem Lizenzspiel rund um die Killer-Maschinen arbeitet. Damals gab es allerdings noch keinen Namen. Das änderte sich im März und Terminator: Survivors sollte am 24. Oktober 2024 in den Early Access für PC starten

Nun haben sich die Entwickler in einem Post auf X zurückgemeldet. Darin verkünden sie, dass sich die Spieler leider noch etwas gedulden müssen. Um den Ansprüchen der Spieler und der eigenen Erwartung gerecht zu werden, wird der Termin auf 2025 verschoben. Einen genauen Tag gibt bislang noch nicht, wodurch es durchaus noch über ein Jahr dauern könnte, bis der Titel erscheint. Auch ob es bei einem Early-Access-Start mit späterem Full-Release bleibt, ist aktuell unklar.

Durch die Verschiebung erscheint das Spiel nun auch nicht mehr pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum des Franchise. 1984 war der erste Terminator-Film mit Arnold Schwarzenegger als Killer-Roboter im Kino zu sehen. Während es im Film um eine Zeitreise vor die Apokalypse geht, setzt das Spiel danach an. Im Open-World-Survival der zerstörten Erde kämpfen die Spieler alleine oder im Koop ums Überleben. Von nahezu unzerstörbaren Maschinen gejagt, gilt es, das Ödland nach den wenigen verbliebenen Ressourcen zu durchforsten und diese sicher in die eigene Operationsbasis zu liefern.

Es soll im Spiel auch einen neuen Handlungsstrang geben, der weitere Geheimnisse rund um das Ende der Menschheit am Tag der Abrechnung, den man aus den Filmen bereits kennt, aufdeckt. Ebenso ist geplant, dass Spieler in der Welt auf NPCs treffen können, die schon aus dem Franchise bekannt sind. Wer bis zum Release von Terminator: Survivors in die Welt um den Terminator und John Connor eintauchen will, kann sich die Netflix-Animations-Serie Terminator Zero ansehen. Diese erscheint schon am 29. August 2024.