Im Dezember 2023 veröffentlichte Owlcat Games Warhammer 40.000: Rogue Trader. 2024 und 2025 wurden die beiden DLCs Void Shadows und Lex Imperialis veröffentlicht. Mittlerweile wird an einer indirekten Fortsetzung namens Dark Heresy gearbeitet. Diese konnten wir uns bereits auf der gamescom 2025 ansehen. Während der Release-Termin aber noch nicht feststeht, hat Owlcat Rogue Trader nun auch für die neue Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Damit ist Warhammer 40.000: Rogue Trader das erste Spiel in der Welt von Warhammer 40.000, das seinen Weg auf die Switch 2 gefunden hat. Die Switch-Version umfasst das Basisspiel mit allen bisherigen Updates. Damit kommen Käufer bereits leicht auf über hundert Stunden Spielzeit. Die beiden DLCs Void Shadows und Lex Imperialis sind aktuell noch nicht für Switch-2-Spieler verfügbar. Laut Publisher werden diese aber in Zukunft nachgereicht.

Im Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle eines namensgebenden Freihändlers, im Englischen Rogue Trader, dem Nachkommen einer altehrwürdigen Familie von wagemutigen Freibeutern, die über ein Handelsimperium herrschen und die Ränder des imperialen Machtbereichs erkunden. Dank der Handelsvollmacht verfügen Freihändler über unvorstellbare Privilegien und Befugnisse und sind außerdem damit beauftragt, die Grenzen des Imperiums zu erweitern.

Entsprechend haben Spieler die Kontrolle über ein gigantisches Leerenschiff sowie dessen Crew. Wie sich die Spieler dabei den Crewmitgliedern und allen anderen NPCs im Spiel gegenüber verhalten, bleibt ihnen überlassen. Ihnen steht es auch frei, sich mit den Feinden der Menschheit zu verbünden. Alle getroffenen Entscheidungen beeinflussen die Story und die Welt, in der wir uns bewegen.

Warhammer 40.000: Rogue Trader ist seit dem 11.12.2025 auf Nintendo Switch 2 für 49,99 Euro verfügbar. Aktuell gibt es noch einen Launch-Rabatt von zehn Prozent. Auf Steam steht das Hauptspiel für 49,99 Euro zum Verkauf. Die beiden DLCs sind hier verfügbar und können für je 17,49 Euro gekauft werden.